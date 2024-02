Tregua e ostaggi, linea dura dai due fronti. Netanyahu: finirà quando tutti i leader di Hamas saranno morti

Sta scadendo il tempo anche per l’incertezza: secondo il media saudita Al-Arabiya, ripreso anche dagli israeliani Ynet e Jerusalem Post, Hamas è pronto a rifiutare l’accordo con Israele mediato a Parigi per gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Del resto, la porta chiusa in faccia alle negoziazioni sulla liberazione degli ostaggi ancora nelle mani dei miliziani palestinesi si allinea in queste ore anche alla linea dura ribadita a Tel Aviv dal premier Natanyahu che, nel ribadire la sua opposizioni a muove concessioni, è tornato a ribadire la linea dura, intimando: «La guerra finirà solo quando tutti i leader di Hamas saranno morti».

Netanyahu: «La guerra finirà solo quando tutti i leader di Hamas saranno morti»

Nessun dialogo, nessuna tregua, dunque. E così, mentre sullo sfondo delle dichiarazioni di fuoco il bollettino di una guerra sempre più estesa ad altra zone calde dello scacchiere mediorientale, e arrivata al suo 122esimo giorno, registra nuovi raid di Usa e Gb su Sanaa, in Yemen – con un comunicato congiunto Washington e Londra spiegano di aver colpito «decine di obiettivi» Houthi – il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una riunione del suo partito, il Likud, incalza. E chiudendo a mediazioni e negoziazioni rilancia: «La guerra durerà mesi, non anni». Ma «ci vorrà tempo» per raggiungere «il nostro obiettivo che è una vittoria completa su Hamas. Uccideremo la leadership di Hamas, quindi dobbiamo continuare ad agire in tutte le aree della Striscia di Gaza».