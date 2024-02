Torre Eiffel, terzo giorno di chiusura del monumento più visitato al mondo. Lo sciopero non si ferma

Terzo giorno consecutivo di chiusura della Torre Eiffel e, a sentire le minacce dei sindacati, il disagio durerà ancora per molto. Ai turisti in visita a Parigi, in pieno periodo di vacanze scolastiche, è interdetta la visita al monumento più visitato al mondo. Lo “spegnimento” è dovuto allo sciopero dei sindacati Cgt e Fo, che denunciano una cattiva gestione finanziaria del monumento simbolo della capitale francese da parte del Comune di Parigi, che detiene il 99 per cento del capitale.

Terzo giorno di chiusura per la Torre Eiffel

I sindacati inoltre invocano lavori di restauro, al momento solo il 3% della Torre Eiffel è stato ripulito dal piombo e la torre deve essere ridipinta. E accusano il Comune di cercare “reddito a tutti i costi e nel breve termine”. Nell’occhio del ciclone c’è dunque il Comune di Parigi, che si appresta ad aumentare la tassa percepita per la gestione della Torre Eiffel, con introiti annui che passeranno così dagli attuali 16 milioni a 50.

I sindacati minacciano di andare avanti

Dopo la crisi dovuta al covid e la chiusura di un anno per lavori, “i bilanci sono esplosi di oltre 120 milioni di euro. Quindi in realtà ci ritroviamo con un debito attuale, assolutamente non previsto, di 100 milioni”, ha spiegato Stèphane Dieu, delegato del sindacato Cgt dei dipendenti. “La città sostiene sostiene la Tour Eiffel, è il suo gioiello,” assicura il vicesindaco Emmanuel Grégoire. “È un monumento turistico eccezionale e, come tutti, è stato colpito dalla pandemia. Ci sono 130 milioni di euro di perdite finanziarie da ripianare, ma la Città non ha mai mancato al suo dovere e al sostegno alla società di gestione”.

Il precedente del 27 dicembre

A pochi mesi dalle Olimpiadi di Paris 2024, i sindacati non escludono che lo sciopero possa protrarsi anche nei prossimi giorni. Il conflitto sociale già causò la chiusura della torre il 27 dicembre scorso, nel giorno del centesimo anniversario della scomparsa del suo geniale inventore, l’ingegnere Gustave Eiffel.