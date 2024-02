Sul faccia a faccia Meloni-Schlein per le europee ora pesa il macigno De Luca

Gli staff di Giorgia Meloni e di Elly Schlein hanno fatto sapere ufficialmente che i contatti per l’incontro in tv sono stati avviati. Non un’indiscrezione dunque, ma una certezza. Il duello “si farà e non in tempi stretti – scrive oggi il Corriere – bensì a ridosso della data del voto europeo (l’8 e il 9 giugno)”. E non ci sarà andata e ritorno. La premier e la leader dell’opposizione si confronteranno una sola volta.

Sarà la Rai ad ospitare il faccia a faccia. “Nell’entourage di Meloni prevale infatti la convinzione che la cornice ideale per un presidente del Consiglio sia quella istituzionale del servizio pubblico e della sua rete ammiraglia, Rai 1. Una scelta su cui al Nazareno non avrebbero nulla in contrario”, scrive Monica Guerzoni. Si lavora alle domande e alle regole, e si affaccia anche l’ipotesi che il conduttore non sia uno solo (Bruno Vespa è il nome più accreditato) ma che ve ne sia più di uno.

Le vicende politiche tuttavia hanno già ribaltato il clima più disteso che si era registrato tra governo e opposizione con la mozione sul cessate il fuoco a Gaza. L’insulto inaudito di Vincenzo De Luca e il silenzio del Pd su tutta l’imbarazzante faccenda costituiscono ostacoli insormontabili sulla via del dialogo.