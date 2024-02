Su Netflix Alessandro Magno gay con bacio “omo” al suo generale: la Grecia protesta: “E’ falso” (video)

Fa discutere, in Grecia, e non solo, la narrazione del mito di Alessandro Magno in versione omosessuale, con tanto di scena di bacio gay con il suo fedelissimo generale Efestione.“Alexander, the making of a god”” (Alessandro, la creazione di un dio) è un docudrama di Netflix diffuso da gennaio sulla piattaforma di streaming e arriva dopo la storia della Cleopatra nera, altra forzatura storica che fu contestata.

Alessandro Magno e la narrazione gay di Netflix

A di gennaio in molti paesi (tra cui l’Italia) è uscita su Netflix la prima stagione della documentaristica di sei puntate diretta dalla regista britannica Lucy van Beek e dedicata appunto alla vita del guerriero greco-macedone Alessandro Magno, considerato uno dei più grandi condottieri e strateghi militari di sempre.

La serie tv descrive il rapporto tra Alessandro e il suo fedele generale Efestione come una relazione omosessuale, non esattamente una verità storica, secondo Lina Mendoni, ministra della cultura di un governo greco conservatore che recentemente ha aperto ai matrimoni e alle adozioni gay, dunque non esattamente omofobo. La ministra ha definito la serie tv «una fiction di qualità estremamente bassa e pessimo contenuto, piena di inesattezze storiche». Perché «non c’è alcuna menzione nelle fonti dell’epoca di un rapporto che andasse oltre l’amicizia», tra i due, racconta Repubblica. Proprio per questo la questione è finita in Parlamento.