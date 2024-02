Spagna, a Valencia un maxi incendio devasta un palazzo di 14 piani. Persone intrappolate (video)

Un incendio di grandi proporzioni ha devastato un palazzo di 14 piani a Valencia, nel quartiere Campanar. Le fiamme, a causa delle forti raffiche di vento, si sono diffuse dal quinto piano a tutto lo stabile, divorandolo. L’isolato comprende 138 case, e ha molti stabili accanto che rischiano di prendere fuoco. Le squadre di soccorso stanno lavorando per mettere in salvo le persone intrappolate, due delle quali, riporta il sito di El Mundo, sono rifugiate su un balcone. Lo stesso sito riporta che una persona è saltata dal primo piano sopra un telo steso dai vigili del fuoco.

Spagna, maxi incendio devasta un palazzo di 14 piani

Secondo il giornale locale Levante, sono due, un padre e la figlia adolescente, le persone intrappolate sul balcone al sesto piano. In alcuni video postati sui social li si vede mentre cercano di attirare l’attenzione dei pompieri. Sono almeno 7 i feriti, tra questi 3 vigili del fuoco, due intossicati dal fumo ed uno che ha riportato una frattura, e quattro civili, tra i quali un bambino. Al momento non sono state segnalate vittime dai servizi di emergenza. Intanto, è già stato montato un ospedale da campo nei pressi dell’edificio in fiamme per dare immediato soccorso ai feriti.

Persone intrappolate, Sanchez: sono sconvolto

Ai cittadini è stato chiesto di non avvicinarsi al luogo dell’incidente perché potrebbe essere “pericoloso”, riferisce El Mundo, anche se nei pressi dell’immobile si sono radunati centinaia di residenti. Il premier spagnolo Pedro Sanchez si è detto «sconvolto». Ha riferito di aver parlato con il governatore della regione e con la sindaca della città per informarsi della situazione e per «offrire tutto l’aiuto necessario». Sanchez ha espresso «solidarietà a tutte le persone colpite» e il suo apprezzamento per il lavoro dei servizi di emergenza.