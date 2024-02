Scintille tra i ragazzi del Volo: “Hai rotto, sono 15 anni che parli per tutti e tre” (video)

Volo con qualche turbolenza. Scintille tra i tre ragazzi gruppo canoro durante una trasmissione radiofonica. “Ora mi sono rotto un po’ le scatole”. Da “quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me”. In studio scoppia la lite – inattesa per i più – tra Piero Barone e Gianluca Ginoble. . Il primo ha risposto così, stizzito, ad una considerazione del collega su ‘Capolavoro’, il brano presentato a Sanremo che, secondo Ginoble avrebbe dato modo al pubblico di scoprire che il trio poteva proporre nella kermesse canora qualcosa di diverso dal solito:

Scontro nel Volo tra Barone e Ginoble: “Parla per te…hai rotto”

“È stato un tocco diverso – sosteneva Ginoble a Radio Number One (video)– perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’ troppo seriosa, no? Noi siamo così, e possiamo essere anche altre cose: quindi è bello che la gente abbia apprezzato”. Da qui la risposta piccata di Piero. Che non ci sta a sentire parlare del gruppo come di un monolite: “Ma parla al singolare, parla per te. La gente pensa: i ragazzi de Il Volo, una camera. Ma dormite tutti e tre insieme? Eh, minchia”, ha insistito. “Non ti arrabbiare”, getta acqua sul fuoco Gianluca.

Tutti per uno e uno per tutti? Non si direbbe al di là delle apparenze.