Schlein, passeggiata elettorale al mercato. Ma la pensionata le rovina la passerella (video)

Schlein affrontata da una pensionata arrabbiata. Accoglienza non proprio soddisfacente per Elly Schlein durante una passeggiata elettorale a Cagliari. La segretaria dem, dopo la contestazione dei militanti pro-Palestina, è stata anche apostrofata da una signora in pensione che le urla di “Andare a lavorare” e lamenta di avere fatto la donna delle pulizie per 500 euro al mese. “Una vergogna, ha ragione”, balbettava quel punto Schlein, che non si aspettava lo sfogo della signora durante la sua passeggiata elettorale al mercato di Cagliari.

Guardate cosa succede quando Elly Schlein esce dal palazzo e va tra la folla. #Schlein #regionaliSardegna pic.twitter.com/su5yhAs7wd

— Pensare_Italiano (@PietroPerconte) February 21, 2024