Scambio di riconoscimenti a Kiev: medaglia celebrativa per Zelensky, onorificenza ucraina a Fazzolari

Scambio di onorificenze a Kiev, a margine del G7. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha donato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky la medaglia coniata dal Poligrafico e Zecca dello Stato dedicata a “Due anni di resistenza Ucraina”, presentata a Roma due giorni fa. Meloni era accompagnata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari.

Fazzolari decorato con una delle più alte onorificenze del governo di Kiev

Nell’ambito delle celebrazioni del secondo anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, lo stesso Fazzolari, rende noto Palazzo Chigi, «è stato decorato dal presidente dell’Ucraina, Zelensky, dell’onorificenza dell’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio (III grado), per il significativo contributo personale al rafforzamento della cooperazione interstatale, al sostegno della sovranità statale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e alla promozione dello Stato ucraino nel mondo. Il sottosegretario era stato insignito con Decreto firmato dal Presidente Zelensky a settembre 2023».

“Due anni di resistenza Ucraina”, la medaglia della Zecca dello Stato

La medaglia donata a Zelensky è stata realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a due anni dall’inizio della guerra. La medaglia in bronzo ‘Due anni di resistenza ucraina‘, distribuita in collaborazione con Poste italiane, viene venduta a 150 euro, in linea con quello di medaglie di analoga fattura si sottolinea in una nota. Va sottolineato che, per ogni medaglia venduta 65 euro andranno al centro di riabilitazione Unbroken Kids dell’ospedale pediatrico St. Nicholas di Leopoli, che si occupa della cura fisica e psicologica dei bimbi che hanno subito traumi di guerra.

La medaglia raffigura sul dritto la statua Berehynia, simbolo del patriottismo ucraino e protettrice della libertà, realizzata dallo scultore Anatoliy Kushch nel 2001. La statua domina il Monumento all’Indipendenza dell’Ucraina eretto in piazza dell’Indipendenza (Majdan Nezaležhnosti) a Kiev. In basso, “DCCXXX” a indicare i 730 giorni di resistenza del popolo ucraino alla guerra di aggressione russa dall’inizio dell’invasione. Sullo sfondo, elementi della mappa dell’Europa. Sul rovescio è raffigurato in un cerchio il “tryzub“, il tridente dell’emblema ucraino. Nel giro, la scritta “daremo anima e corpo per la nostra libertà”, tratta dall’inno nazionale ucraino.

La medaglia è acquistabile attraverso i canali online del Poligrafico e di Poste italiane, nei punti vendita dell’Istituto di Piazza Verdi 1 e del Museo della Zecca in Via Salaria 712, a Roma, e in tutti gli Uffici Postali e nei negozi Spazio Filatelia.