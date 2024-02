Sbranato da tre rottweiler mentre fa jogging: tragedia nel bosco di Manziana, alle porte di Roma

Aggredito e sbranato da alcuni rottweiler mentre faceva jogging nel bosco a Manziana, vicino Roma. Il cadavere di un 52enne del posto è stato trovato domenica mattina nel bosco della cittadina alle porte della Capitale.

Fa jogging: sbranato daiì tre rottweiler nel bosco di Manziana

L’uomo era a terra, vestito con abiti sportivi, con profonde lesioni al corpo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Manziana, l’uomo verosimilmente stava facendo jogging quando è stato aggredito da tre rottweiler – che alcuni testimoni hanno riferito di aver avvistato in zona – probabilmente scappati da un’abitazione poco distante.

Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto i carabinieri di Manziana, il guardia parco del Bosco di Manziana, i carabinieri Forestali di Manziana, veterinari e accalappiacani con fucili con sedativi. Presenti anche il sindaco e il vicesindaco di Manziana.

In provincia di Padova l’ultima aggressione ai danni di una 62enne

L’ultimo caso, in Italia, è stato registrato in provincia di Padova, il 2 febbraio scorso. Tre rottweiler hanno azzannato una 62enne a Borgo Frassine. Paola M., la vittima dell’aggressione, è stata attaccata nella propria abitazione dai tre cani, raggiunta addirittura sul terrazzino al primo piano, ed è stata salvata dal fratello: ha riportato gravi ferite alla testa, al polpaccio e al seno.

I tre rottweiler, come riporta Il Mattino di Padova, sono già tornati a casa. La circostanza non è passata inosservata: il sindaco della cittadina veneta ha annunciato un’ordinanza per garantire maggiore controllo, i residenti hanno addirittura proposto una raccolta firme per chiedere l’allontanamento degli animali.

«Purtroppo il ritorno a casa dei cani è decisione del servizio veterinario dell’Usl 6», spiega il sindaco Gian Paolo Lovato. «Con un’ordinanza obbligheremo però i proprietari a mettere in sicurezza l’area in cui sono ospitati gli animali, che peraltro erano usciti dalla loro proprietà scavando sotto a una recinzione. I loro proprietari dovranno sicuramente fare un corso avanzato per avere un patentino, senza di quello non potranno tenere i cani». Il corso, infatti, è obbligatorio per i proprietari o detentori di cani segnalati dalle Usl come “a rischio elevato per l’incolumità pubblica”, segnalati dalle aziende sanitarie a seguito di episodi di morsicatura o di aggressione, come in questo caso.