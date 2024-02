Sardegna partita nazionale. Schlein si aggrappa al campo largo, mercoledì Meloni a Cagliari

Dunque in vista del voto in Sardegna ricomincia la tiritera sul campo largo. Nonc he fosse mai terminata, ma era in sonno. Invece ora riparte in grande stile con il mezzo annuncio di un probabile comizio a due di Schlein e Conte per supportare l’ex sottosegretaria grillina Alessandra Todde, candidata comune alle regionali sarde dove domenica si vota. I due sognano di portare a casa la vittoria battendo il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e assestando così un duro colpo alla premier meloni e al suo partito, che resta saldamente in testa ai sondaggi.

Il Pd sogna di riattivare il campo largo dopo il voto in Sardegna

Repubblica, nel riferire la notizia, già fa udire il suono di violini: «Un comizio Conte- Schlein? Sono convinto che alla fine si farà», si sbilancia un autorevole esponente del Nazareno. E pure sul territorio, in tanti fanno il tifo: «Io ci spero», ragiona il sardissimo senatore Marco Meloni, ex coordinatore della segreteria Letta, ora fra i più convinti supporter di “Elly” che dopodomani volerà sull’isola insieme a Pierluigi Bersani: «Qui abbiamo scelto una candidata eccellente e la coalizione sta funzionando ogni giorno meglio».

Conte ripete sempre la stessa tiritera

Ai toni entusiastici del Nazareno non fa eco però Giuseppe Conte, che appare sempre sulla difensiva quando si ipotizza il campo largo. “A me interessa mandare a casa Meloni e la Sardegna può essere un primo passo. Non mi piace parlare di laboratorio perché penso sia irrispettoso verso gli elettori sardi, però è chiaro che qui con il Pd abbiamo messo in campo una proposta forte, incarnata da una candidata credibile, competente e onesta. Dobbiamo farlo anche a livello nazionale, io chiedo solo che ci sia un progetto serio e autentico e non un cartello elettorale dettato dalla necessità e dall’ansia di potere degli apparati”.

Giorgia Meloni mercoledì a Cagliari coi vicepremier

Questa è l’atmosfera – chiosa il messaggero – “in cui Meloni dopodomani sbarca in Sardegna. Prima ci sarà il consiglio dei ministri, poi la premier, i due vicepremier e Lupi di Noi Moderati si avvieranno sull’isola per il palco comune. Il comizio Conte-Schlein potrebbe tenersi in contemporanea ma anche prima o dopo: quel che è certo è che la sfida si annuncia gustosa e non è un sfida locale”.