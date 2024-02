Sardegna, Arianna Meloni riporta tutti coi piedi per terra: “Hanno vinto per 3mila voti. Dai, su…”

“Hanno vinto per 3mila voti. Dai, su…”. Intercettata da Fanpage mentre entrava nella sede di FdI a via della Scrofa, Arianna Meloni ha riportato i ragionamenti sul voto in Sardegna all’essenzialità dei numeri. Una battuta che non cancella l’analisi, anche autocritica, in atto nel centrodestra, ma che insieme ricorda che quello di cui si ragiona non è la drammatica sconfitta raccontata dalla sinistra e da certa stampa.

Arianna Meloni: “Hanno vinto per 3mila voti. Dai, su…”

“Siamo arrivati tardi, secondo me, con il candidato”, ha ammesso Arianna Meloni, smentendo anche la tesi di un esito condizionato dai litigi nel centrodestra. “Non abbiamo litigato, è che siamo gente che cerca di fare dei ragionamenti”, ha ricordato la responsabile della segreteria politica di FdI, che a una domanda della cronista che le chiedeva di commentare il fatto che la sorella, Giorgia Meloni, avesse detto di aver perso la Sardegna, ha risposto: “Perché è una brava persona, ma abbiamo perso tutti”.

La coalizione unita: è una sconfitta di tutti

Meloni, ieri sera, nel corso della cena con la stampa estera ha scherzato sulla sua giornataccia, dicendo tra l’altro che “ho perso le elezioni in Sardegna”. Sebbene il premier ci abbia voluto mettere la faccia, però tutto il centrodestra in queste ore si è ritrovato compatto nell’ammettere una sconfitta che ha riguardato tutti e che è come tale è stata anche riconosciuta nella nota congiunta rilasciata ieri dai leader dell’opposizione.