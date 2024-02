Sanremo, John Travolta diventa un caso per il cachet stellare e la pubblicità occulta per le scarpe (video)

l Festival di Sanremo non è fatto solo di canzoni. E’ un evento televisivo che riesce a coniugare momenti di autentica commozione e momenti di trash vero e proprio. Pensiamo per la prima serata all’intervento della mamma di Giogiò: il musicista napoletano che sognava di suonare all’Ariston e che, intervenuto per difendere un amico, è stato ucciso per un parcheggio sbagliato. Alla seconda invece all’intervento di Giovanni Allevi, il musicista malato di mieloma che ha raccontato la sua esperienza.

Sanremo, performance imbarazzante di Jonh Travolta costata 200mila euro

Per il trash sicuramente il trio Amadeus-Fiorello-John Travolta alle prese con “Il ballo del qua qua”. Una scena che i social in presa diretta da ieri sera hanno giudicato imbarazzante più che divertente. Per un attore che deve la sua fortuna a due “must” come “La febbre del sabato sera” e “Grease”. Da Tony Manero al Ballo del qua qua, è dura da digerire. La sua espressione seccata aveva infatti colpito. Ma poi, quando si è venuto a conoscenza dell’ingaggio che ha avuto (si parla di 200 mila euro, scrive Adnkronos) ), beh, quell’espressione poteva pure mascherarla meglio. A poco da scherzare, Fiorello, nel dire che: “Il ballo del qua qua di John Travolta è stata una delle gag più terrificanti della storia della tv”. E’ la verità ma quelle immagini oltre ad essere costate care non le vedremo più: l’attore americano non ha firmato la liberatoria che consente la diffusione del video. Esiste la consuetudine per cui le grandi star non firmino alcuna liberatoria. Per farsi poi pagare a parte i diritti per l’uso delle immagini dell’ospitata (per la quale ricevono, comunque, un cachet).

Sanremo, pubblicità occulta, John Travolta nei guai

Travolta poi è passato dritto dritto nella polemica per pubblicità occulta. Il Codacons presenta oggi un esposto ad Agcom e Antitrust affinché aprano una formale indagine sul caso delle scarpe indossate da John Travolta. “In fatto di pubblicità occulta e cachet esorbitanti, la Rai perde il ‘pelo ma non il vizio’ -dice il Codacons-: e dopo la multa inflitta dall’Agcom e confermata dal Tar per l’edizione del 2023 durante la quale venne sponsorizzata illecitamente l’azienda Instagram; anche quest’anno nel corso delle prime due serate del Festival si sarebbero verificati casi di presunta pubblicità occulta a danno dei telespettatori”. “Il primo caso è quello sulle scarpe di John Travolta – spiega l’associazione –: l’attore risulterebbe infatti essere legato da rapporti commerciali all’azienda di calzature U-Power. E e proprio ieri, nel corso del suo intervento al Festival, avrebbe indossato un modello di scarpe del marchio di cui è testimonial: scarpe più volte riprese in primo piano dalle telecamere Rai”.

I momenti emozionanti

Sanremo è anche questo. Nelle passate edizioni ogni sera c’era un monologo “politically correct” per affrontare temi vari: come un compitino (ieri sera c’è stato il monologo sull’amore interpretato dagli attori di “Mare fuori”) . Quest’anno i monologhi più efficaci sono stati quelli purtroppo vissuti sulla propria pelle dalla mamma del musicista napoletano: (insignito di medaglia d’oro al valor civile) con la lettera al figlio e i suoi ringraziamenti. E soprattutto dal compositore Giovanni Allevi che ha raccontato la malattia e come gli è cambiato il mondo, tornando in scena dopo due anni.

La classifica della seconda serata

Tornando alla gara, la seconda serata come previsto ha visto la sfida tra Annalisa e la Bertè. Come previsto è stata vinta dalla giovane cantante col suo tormentone; che si è piazzata terza, davanti proprio alla Bertè: (segno che in qualche modo ha tenuto fra il televoto e le radio) e a Mahmood. Primo si è piazzato Geolier (sicuramente la forza del televoto napoletano) e secondo Irama che potrebbero tornare in ballo per la vittoria finale; o meglio al massimo aspirare al podio. Con le giurie storiche e secondo il codice non scritto del Festival, non potrebbe vincere una canzone in napoletano; ma certamente il televoto per Geolier peserà non poco. Vedremo stasera come andranno Angelina Mango e Diodato e chi saranno gli altri nomi rilanciati dalla giuria delle radio e dal televoto.

Sanremo leader con il 60,1 di share

La seconda serata del ‘Festival di Sanremo si conferma leader con 10.361.000 telespettatori e il 60,1% di share. Al secondo posto Canale 5 con ‘Terra Amara’ che ha ottenuto 2.289.000 telespettatori e il 10,13%, mentre al terzo posto si è piazzata Rai3 con ‘Chi l’ha visto? Speciale’ che ha registrato 1.208.000 telespettatori e il 5,83% di share. La Rai ha replicato: “Travolta è entrato in camerino e poi subito sul palco: è stato un nostro errore non fare caso al logo delle scarpe che sono di una casa non molto familiare”. Sulle inquadrature insistite, ha ribadito che non c’è stata alcuna volontà. “Solo un accordo editoriale. Nessuno ha notato le scarpe e non c’è stata nessuna volontà di fare inquadrature particolari sui piedi”, ha aggiunto la vicedirettrice Federica Lentini.