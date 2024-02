Sanremo, boom storico nella serata cover: 67,8% di share. L’ironia di Fiorello: “Ama, fonda un partito…”

Boom nella serata cover di Sanremo 2024, dove Amadeus torna a battere sé stesso e registra un record storico. La quarta serata del festival è stata vista in media, dalle 21.25 all’1.59, da 11.893.000 spettatori con il 67,8% di share. L’anno scorso la media della serata cover era stata, dalle 21.25 all’1.59, di 11.121.000 spettatori con il 66,5% di share.

Sanremo, nella serata -cover Amadeus batte di nuovo se stesso

Un successo enorme, nonostante chi alla vigilia avesse contestato proprio la durata della serata cover. Ma anche la media “trasversale” non ha intaccato gli ascolti: la prima parte della serata è stata vista -dalle 21.25 alle 23.35- da 15.531.000 spettatori con il 65,1% di share. La seconda parte, dalle 23.38 all’1.59, ha registrato il “calo fisiologico”, seguita da 8.398.000 spettatori con il 73,2% di share. Tuttavia, anche nelle due fasce orarie Sanremo 2024 fa meglio della scorsa edizione. L’anno scorso, nella quarta serata, la prima parte fu seguita, dalle 21.25 alle 23.41, da da 15.046.000 spettatori con il 65,2% di share. E la seconda parte, dalle 23.44 all’1.59, da 7.041.000 spettatori con il 69,7% di share.

Boom di ascolti, l’ironia di Fiorello: “Ama perché non fondi un partito?”

“Piaccia o non piaccia, il Festival si becca tre 60% (di share, ndr) di fila. Amadeus da solo batte la Meloni e la Schlein insieme. Belzebù, perché non entri in politica? Ti fai un partito, lo chiami ‘Fratelli di Palco’, ‘Movimento 5 Scalette’ o ‘SanremoViva'”. Così Fiorello ironizza sugli ascolti del Festival di Sanremo nel gran finale di ‘VivaRai2!… VivaSanremo!’.

