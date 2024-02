Sangiuliano: “Felice del successo di Geolier, Napoli ha una grande cultura musicale che si evolve”

“Se un napoletano ha successo musicale io sono felicissimo. Tra l’altro, non sono mai interessato alle polemiche, piuttosto sono interessato a dire che Napoli ha un’eccellente cultura musicale che ha la capacità di rinnovarsi”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine del suo intervento alla Settimana nazionale delle materie Stem a Napoli, a proposito del “caso” Geolier.

“La mia generazione si è entusiasmata per Pino Daniele, per Edoardo Bennato con cui intrattengo un rapporto di amicizia personale, e tanti altri. Da sempre questa città è stata fucina di cultura musicale e la cultura musicale è una cultura importante, perché la musica aggrega, fa stare insieme, e si spera che poi porti le giovani generazioni verso comportamenti virtuosi”, ha aggiunto Sangiuliano.

“Tra l’altro ho sentito parlare di dialetto napoletano, io preferisco parlare di lingua napoletana. Noi abbiamo una cultura immensa, questa è la città di Vico, che ha ospitato a lungo Benedetto Croce, è la città di una grande cultura giuridica ma anche della poesia, chi è stato Salvatore Di Giacomo, la famiglia Scarpetta. Una cultura che non si ferma alle glorie del primo Novecento o degli anni Settanta e Ottanta, ma ha la capacità di rinnovarsi in nuove forme e sperimentazioni e di portarsi in avanti”, ha concluso il ministro.