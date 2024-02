Putin strizza l’occhio a Trump: intervista “scomoda” con il giornalista Usa vicino a Donald

Vladimir Putin sta per fare irruzione nella campagna elettorale americana. Il Presidente russo ha rilasciato una intervista al giornalista americano Tucker Carlson, ex anchor di Fox News, considerato vicino a Donald Trump e con posizioni oltranziste di destra. Come ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Putin ha accettato la richiesta perché Carlson “ha posizioni diverse da tutti gli altri giornalisti occidentali, non troppo filo Ucraina, anzi filo americana“. “La sua posizione è in netto contrasto a quella di tutti gli altri media anglosassoni tradizionali”, ha aggiunto.

Putin candidato con un occhio al voto americano e a Trump

Ieri Carlson, a Mosca da qualche giorno, seguitissimo nei suoi spostamenti in città dai media ufficiali russi, aveva anticipato che avrebbe intervistato il Presidente russo. “Fare una intervista come questa è rischioso, quindi ci abbiamo pensato con attenzione per mesi. Siamo giornalisti. Il nostro dovere è informare la gente. La maggioranza degli americani non è informata sulla guerra che da due anni sta rimodellando il mondo. Ma devono esserlo, stanno pagandone il grosso”, ha affermato, in un video pubblicato sul suo account X.

L’intervista potrebbe essere pubblicata domani, secondo il Wall Street Journal. E sarà trasmessa sulla piattaforma Tucker Carlson Network, la piattaforma streaming per abbonati che ha lanciato lo scorso dicembre (al costo di 72 dollari l’anno). “L’accasso all’audience americana grazie a Carlson durante il dibattito fra Biden e Trump è una opportunità per esercitare la proverbiale influenza sulle elezioni americane, considerata l’immensa audience di Carlson”, ha commentato un funzionario russo citato dal Moscow Times.Carlson, noto per i toni aggressivi e lontani dalla correttezza politica, era stato licenziato da Fox News lo scorso aprile. Da allora i suoi show sono pubblicati su X (dove ha 11,5 milioni di dollower). Ancora con visualizzazioni complessive dell’ordine di milioni per puntata, anche se in netto calo rispetto all’audience a cui era abituato.

Il programma del presidente russo

Il presidente russo Vladimir Putin illustrerà il suo programma elettorale in un discorso alla nazione prima del voto del 17 marzo. Lo rivela il quotidiano Kommersant, che cita proprie fonti, secondo cui il discorso dovrebbe tenersi in una data compresa tra il 23 febbraio (che è poi la vigilia del secondo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina) e l’8 marzo.

Il giornale anticipa che Putin dovrebbe parlare, oltre che dei risultati dell”operazione militare speciale, della situazione economica e sociale, dei valori della famiglia e della sovranità del Paese. Lo scorso anno, parlando davanti all’Assemblea federale, che comprende la Duma ed il Consiglio della Federazione, il leader del Cremlino aveva annunciato la sospensione della partecipazione al Nuovo Start, il Trattato sulla riduzione delle armi nucleari tra Russia e Stati Uniti.