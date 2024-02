Biden, nuova gaffe tutta da ridere: scambia Macron per Mitterand e lo chiama “cancelliere” (video)

Nuova gaffe del presidente Usa Joe Biden che confonde Emmanuel Macron con Francois Mitterand, l’ex presidente francese morto nel 1996. Il lapsus è di una comicità travolgente se non fosse “drammatico” e destinato ad alimentare ulteriormente le polemiche per l’età troppo avanzata del presidente ottantunenne e per lo stato di salute. La gaffe madornale è avvenuto durante un comizio che il presidente ha tenuto domenica scorsa a Las Vegas, ma viene evidenziato soltanto ora dai media Usa.

Biden scambia Macron per Mitterand morto nel 1996

Nel comizio Biden ha raccontato un episodio risalente al suo primo vertice del G7 dopo la sua elezione nel 2020. Così “inciampa” sulle parole e sulle persone. Comunicò ai leader che l’”America era tornata”, «America is back», dopo gli anni di tensioni con Donald Trump. «E Mitterand della Germania, voglio dire della Francia, mi guarda e dice: ‘dimmi, cosa, perché, per quanto tempo siete tornati’», ha poi aggiunto. Confondendo i nomi dei due presidenti francesi, e sbagliando – per poi riprendersi- tra Francia e Germania. Un disastro. Non si è capito bene cosa intendesse, perché il resto delle sue parole denotava una grande confusione:

Gaffe clamorosa di Biden

Biden ha proseguito così. “Io l’ho guardato e il cancelliere della Germania ha detto: ‘cosa direbbe, signor Presidente, se dovesse leggere sul London Times che ‘migliaia di persone assaltano la Camera dei Comuni, abbattono le porte; 2 poliziotti sono uccisi per impedire l’elezione del primo ministro, cosa direbbe?”. Ricordiamo che in quel G7, che si svolse nel Regno Unito, fu l’ultimo a cui partecipò la cancelliere tedesca Angela Merkel. Mitterrand, che è stato presidente della Repubblica francese per due mandati consecutivi, dal 21 maggio 1981 al 17 maggio 1995, è morto nel 1996. Nel 2022 Biden, già famoso per tanti altri “scivoloni” comunicativi, aveva raccontato esattamente la stessa storia e commesso il medesimo errore.

Le altre gaffe di Biden: scambiò Teresa May per la Thatcher

Il presidente Usa negli anni – anche da vicepresidente di Obama – ci ha abituato a una serie di figuracce fra lapsus, dimenticanze e frasi ritenute inopportune. Come quando con entusiasmo chiese a un senatore paraplegico di alzarsi per ricevere degli applausi; o quando scambiò Margaret Thatcher per Theresa May, fino a Putin che “sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq”.