Parigi nel panico: maliano con patente italiana accoltella tre persone alla Gare de Lyon

Attacco alla stazione Gare de Lyon di Parigi. Almeno tre persone sono state accoltellate e colpite con un martello da un uomo di 32 anni che è stato arrestato dalla polizia. Si tratta di un uomo di 32 anni, cittadino del Mali e in possesso di una patente di guida italiana, che presenterebbe problemi psichiatrici. Le indagini stanno cercando di chiarire il movente dell’azione, per il momento la procura nazionale anti-terrorismo non è ancora stata coinvolta.

L’attacco alla Gare de Lyon: maliano accoltella e prende a martellate tre persone

Erano le otto del mattino quando l’uomo ha attaccato a coltellate e a martellate i passeggeri alla Gare de Lyon di Parigi: una delle stazioni ferroviarie più frequentate della capitale. L’agente che lo ha affrontato è stato ferito gravemente ma non è in pericolo di vita. Altre due persone hanno riportato ferite lievi. Tutti e tre sono in ospedale. Secondo le prime informazioni fornite dal Corriere online l’uomo è rimasto in silenzio mentre colpiva. Poi ha dato fuoco allo zaino che aveva con sé, prima di venire neutralizzato dalle forze dell’ordine.Dalla Gare de Lyon partono i treni per Lione, per molte località del sud della Francia e anche per l’Italia.

Attacco a Parigi: non è coinvolto l’antiterrorismo

Da alcuni mesi i collegamenti con la penisola sono interrotti a causa di una frana nella valle della Maurienne. Le pattuglie di soldati dell’operazione Sentinelle, nata dopo gli attentati terroristici del 2015, controllano la situazione. E’ partita la polemica politica su immigrazione e terrorismo. La Francia conosce bene gli attentati compiuti al grido di Allah. Non sembrerebbe questo il caso al momento. La paura ha assalito di nuovo Parigi dove il 2 dicembre 2023 il cittadino franco-iraniano Armand Rajabpour-Miyandoab, 26enne dal 2015 convertito all’Islam, noto per i problemi psichiatrici, ha attaccato a colpi di coltello e di martello i passanti sul ponte Bir Hakeim, a due passi dalla Tour Eiffel. In quell’occasione l’uomo aveva lasciato un video di rivendicazione islamista e aveva detto di avere colpito per vendicare le vittime palestinesi a Gaza. Ogni pista, al momento, è aperta.

Parigi di nuovo ferita, la polemica: cosa succederà alle Olimpiadi?

“Questa mattina alla Gare de Lyon, un individuo ha ferito 3 persone con un coltello prima di essere arrestato. Una persona è gravemente ferita. Altri due sono più leggeri. A prendersi cura di loro sono stati i servizi di emergenza. Grazie a coloro che hanno trattenuto l’autore di questo atto insopportabile“, ha dichiarato il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, con una nota rilasciata sui social. Sono tanti ora quelli che chiedono al governo quali siano i dispositivi di sicurezza che verranno messi in campo per le Olimpiadi, che si terranno tra pochi mesi. Sono attese milioni di persone a Parigi e la paura sta montando. Un imponente dispositivo militare e di polizia è stato dispiegato sul posto. L’accesso alla hall numero 3, dove è avvenuto l’attacco, è vietato mentre il resto della stazione resta aperta ai viaggiatori e i treni continuano a partire, anche se il traffico risulta rallentato in partenza.