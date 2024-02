No al Ponte sullo Stretto, la sinistra ‘blocca Italia’ non cambia mai e cerca sponda nei giudici

C’era da aspettarselo. L’accelerazione impressa dal governo per la realizzazione del Ponte sullo Stretto allarma la sinistra in salsa green, da sempre ostinatamente contraria alle grandi opere. Cosi il fronte ‘blocca Italia’ si appella alla magistratura. Così la procura di Roma ha dovuto aprire un fascicolo, senza indagati né ipotesi di reato, dopo l’esposto presentato dall’immancabile coppia Bonelli-Fratoianni e la segretario dem Elly Schlein.

Ponte sullo Stretto, Pd e Verdi chiedono aiuto ai giudici

Un atto dovuto quello del pm Alessio Natale dopo che l’esposto di 9 pagine è arrivato a piazzale Clodio lo scorso 1 febbraio. Nel mirino, genericamente, l’attività di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura. L’argomento – non proprio schiacciante – riguarderebbe la società Sdm Spa che ha rifiutato di fornire ai firmatari dell’esposto l’aggiornamento al progetto e l’atto negoziale. Tanto basta per alzare il classico polverone sul bavaglio al diritto di controllo e verifica.

La Procura di Roma apre un fascicolo per atto dovuto

Ma la notizia non è che i giudici aprono un’inchiesta, destinata a rivelarsi fuffa, ma che la sinistra italiana si conferma refrattaria ai grandi progetti per far ripartire l’Italia. Da anni e anni, dietro la tutela dell’ambiente e la passione irrefrenabile per vincoli e lacciuoli, Pd e Verdi, con l’immancabile sostegno dei militanti sul campo (come per la Tav), si mettono di traverso a qualsiasi investimento strategico.

Salvini: in Italia la sinistra dice no alle opere pubbliche

Non tarda ad arrivare la replica a distanza del ministro Matteo Salvini. Che pochi giorni fa ha confermato il definitivo via libera al Ponte di Messina annunciando i primi cantieri entro l’anno. “Il Ponte sullo Stretto serve a unire milioni di siciliani, serve ad inquinare di meno e viaggiare più in fretta. Mi hanno denunciato per questo”, dice dai microfoni di Mattino Cinque. Per nulla sorpreso dall’ennesima caciarata del Pd, Salvini taglia corto: “Il Pd ha fatto una denuncia alla Procura perché vogliamo fare il Ponte. Solo in Italia la sinistra riesce a dire no alle opere pubbliche”.

Un’opera strategica per fa ripartire l’Italia

Perché di questo si tratta: il niet automatico di una opposizione a corto di proposte su tutti i principali dossier dell’agenda politica, cresciuta a pane e ideologia, pronta a fermare tutto, con buona pace dello sviluppo del Sud, sbandierato invece come una priorità. A nulla contano i fatti e i numeri. La prospettiva di 120mila nuovi posti di lavoro, le ricadute di una autentica e coraggiosa rivoluzione economica, culturale, sociale e ambientale. Eppure il Pd – per bocca della segretaria sempre più in difficoltà – ha l’ardire di definire l’opera “anacronistica, sbagliata e dannosa”.

La fantasiose accuse di Schlein

Non ci vuole uno statista per capire che il ponte a campata più grande del mondo rappresenta un capolavoro e ha tutti i presupposti per diventare – parola del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – “l’orgoglio dell’Italia nel mondo”. Un atto di coraggio che mette la parola fine a una lunga storia (iniziata nel 1968) di incompiute, speculazioni, sprechi di centinaia di milioni di euro.

Meloni: impossibile lo dice chi non ha il coraggio

Da Gioia Tauro la premier Meloni in occasione della firma dell’Accordo per lo Sviluppo o con la Regione Calabria, ha riassunto il cambio di rotta dell’esecutivo che investe 300 milioni sulla grande opera. E si leva qualche sassolino di scarpa contro il disfattismo della sinistra e il plotone d’esecuzione degli ambientalisti blocca-tutto. “Impossibile. Il Ponte sullo stretto non si farà mai… Io penso che ‘impossibile’ lo dica chi non ha il coraggio o la voglia di lavorare”.