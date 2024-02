Missione a Tokyo compiuta: Meloni incassa gli elogi della stampa giapponese (video)

Si è conclusa la visita ufficiale in Giappone del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il premier, giunta a Tokyo domenica, ieri ha avuto un bilaterale col primo ministro Fumio Kishida ed ha incontrato alcuni grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia.

Dopo una mattinata dedicata ad impegni privati, Meloni è quindi ripartita da poco dall’aeroporto di Tokyo per far rientro a Roma dove è attesa nella tarda serata italiana, dopo una scalo tecnico ad Almaty, in Kazakistan.

Meloni in Giappone: i due appuntamenti chiave

La visita ufficiale della Meloni in Giappone ha visto ieri in particolare due appuntamenti. Quello alla sede del Governo giapponese a Palazzo Kantei con il primo ministro Kishida che ha sancito il passaggio ufficiale di consegne tra i due Paesi alla guida del G7. La presidenza italiana del 2024, “che sarà in continuità con quella di Tokyo” ha ricordato il premier italiano, avrà il suo appuntamento più rilevante il 13-15 giugno in Puglia. Sul fronte poi dell’interscambio commerciale, +10% nell’ultimo anno, per 15 miliardi di euro totali, vi è stato l’incontro all’ambasciata italiana tra la Meloni e i vertici di otto grandi gruppi industriali giapponesi già presenti nel nostro Paese. Nuovi investimenti sono attesi soprattutto nella micro elettronica e nell’aerospazio.

Confermati inoltre gli impegni militari italiani nell’indo pacifico con esercitazioni militari congiunte e il contributo italiano all’Expo Osaka 2025, con l’Italia primo paese ad avviare la costruzione del padiglione.

Per la stampa giapponese è diventata l’anti-Macron

Secondo il quotidiano giapponese “Sankei Shimbun“ il rapporto di fiducia personale tra Meloni e Kishida si è ulteriormente rafforzato dopo la cena di lavoro seguita all’incontro di ieri. Il premier giapponese è solito elogiare l’omologa italiana con i suoi collaboratori, riconoscendone l’abilità e la tenacia politica che le hanno consentito di raggiungere il traguardo di capo del governo in giovane età. Inoltre, apprezzerebbe di Meloni anche le doti diplomatiche e la schiettezza, specie per quanto riguarda le complicate relazioni con la Cina.

In un’occasione, la presidente del Consiglio avrebbe dichiarato al premier giapponese che il G7 ha il compito di “confrontarsi” con la prima potenza asiatica: un orientamento che fonti citate da “Sankei” mettono in contrasto con quello assai più ambiguo espresso “da altri leader del G7”, primo tra tutti “il presidente francese Emmanuel Macron”.

Il primo ministro nipponico – riporta il quotidiano – è rimasto impressionato anche dal legame personale tra il presidente del Consiglio e la figlia Ginevra, tanto che ieri Kishida ha regalato per quest’ultima un dizionario di lingua giapponese del personaggio per l’infanzia Hello Kitty (che proprio quest’anno compie 50 anni).

Mercoledì 7 febbraio (alle 15) il presidente del Consiglio è atteso all’Aquila, all’Auditorium del Parco, per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Abruzzo. Nella stessa giornata, alle 17.30, Meloni si sposterà quindi a Montesilvano per i World Skate Games al Pala Dean Martin.