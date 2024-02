Milano, un egiziano stupra una studentessa americana. De Corato: “Le ragazze sono terrorizzate”

Ancora violenza a Milano. Una studentessa americana di 20 anni che si trova in Italia per l’ Erasmus è stata stuprata all’interno del parcheggio di un supermercato Aldi, in via Valtellina. Il colpevole è un suo coetaneo italiano di origini egiziane, colto in flagranza di reato da alcuni passanti che hanno sentito le urla della ragazza aggredita. E’ solo l’ultimo caso di una lunga serie di aggressioni a sfondo sessuale nel capoluogo lombardo.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, la ragazza e il suo aggressore si erano conosciuti in serata all’interno della discoteca Alcatraz. Avevano bevuto qualche drink insieme, riporta il Corriere Adriatico. Sono usciti dal locale e, nel parcheggio del supermercato poco distante, è accaduta la violenza. La ventenne americana è riuscita però a richiamare l’attenzione, urlando. Alcuni passanti hanno avvertito il personale di sicurezza che ha bloccato il giovane, che è incensurato, fino all’arrivo della Polizia. Che l’ha arrestato con l’accusa di violenza sessuale. La ragazza è stata portata alla Clinica Mangiagalli dove sono stati riscontrati gli abusi.

A Milano l’ennesima aggressione sessuale

E’ stato un febbraio nero per Milano. Il 15 del mese, una 17enne di Torino è stata inseguita, bloccata contro un muro e palpeggiata da uno sconosciuto mentre si trovava in Stazione Centrale. La giovane è riuscita a fuggire e a raggiungere i binari del treno che doveva prendere per tornare a casa. Giorni dopo ha sporto denuncia. Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio, invece, due turiste straniere di 19 e 27 anni hanno riferito alle forze dell’ordine di essere state aggredite dallo stesso uomo mentre si stavano dirigendo da una discoteca in viale Enrico Fermi alla fermata della metro Affori, rammenta il Giornale.

De Corato: “A Milano due ragazze su 10 non escono di sera perché sono terrorizzate”

Riccardo De Corato, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia ha commentato con un lungo post su Fb. «Leggo dall’indagine dell’app “Wher” che due ragazze su dieci non escono più di casa con il buio. E sono terrorizzate nelle ore serali. Questo lo si deve alle Giunte di Centrosinistra che dal 2011 ad oggi amministrano Milano; e si sono completamente disinteressate del tema sicurezza in città. Spesso, le categorie più colpite, sono le più fragili, ovvero anziani e donne”. “Sono anni che sollecito e denuncio che la maggior parte dei quartieri milanesi, da Gratosoglio a San Siro, da Lampugnano a Turro, dal Casoretto al Gallaratese, andrebbero presidiati dagli oltre 3.200 vigili di piazzale Beccaria che non si sa dove vengano mandati”.

“