Messner spiazza gli animalisti: “Gli orsi in Trentino sono troppi e sono diventati un problema”

“Gli orsi in Trentino? È molto semplice l’analisi, ce ne sono troppi” e “non abbiamo più la capacità di convivere con questi grandi carnivori”; il leggendario scalatore Reinhold Messner parlando con la Stampa spiazza e delude gli animalisti.

Il celebre scalatore giustifica la soppressione di M90

A 80 anni, Messner, che è originario nella valle di Funes, non ha paura di andare controcorrente e giustifica la la soppressione dell’orso M90, facendo il parallelo con una delle zone che ha più esplorato nel corso delle sue scalate. “In Tibet – spiega Messner – gli orsi sono grandi quanto quelli della Slovenia e quindi del Trentino” ma vivono in “aree enormi, l’incontro con l’orso fa parte di possibilità neppure avvicinabili a quelle in Trentino. Quando avviene, cioè quando un orso si avvicina troppo ai villaggi magari in cerca di cibo, di solito il suo destino è segnato. Se si avvicina non ha paura, quindi è pericoloso. Viene eliminato e non per legge, ma soltanto per difendersi”.

Messner: “O gli orsi si mandano nei Carpazi o si sopprimono quelli pericolosi”

Quindi allo stato delle cose, se non si abbattono gli esemplari ritenuti pericolosi, li si manda “nei Carpazi, dove lo spazio c’è”. Inoltre evidenzia che “l’orso è un problema anche per il mondo agricolo, anche se il selvatico più temibile è il lupo. Dobbiamo prenderne atto”. Ma, aggiunge, “il mio timore è che su questi temi si faccia una guerra di parole, non certo di opinioni sensate. Diciamo che è come ci fossero sette che si attaccano l’un l’altra. Le posso dire fin d’ora che siccome ho parlato di abbattimenti riceverò, come sempre quando esprimo il mio parere sugli orsi, lettere di minaccia anche folli, tipo ‘che sparino a te piuttosto che agli orsi’. Questo accade. Nessuno però pensa agli orsi, ma soltanto alla propria appartenenza, a un qualcosa in cui identificarsi”, “ambientalisti, animalisti, residenti, turisti e avanti così. È un conflitto continuo. Il mio obiettivo rispetto agli orsi è trovare la pace tra gli uomini. Di guerre ne facciamo già tante purtroppo. La vogliamo fare anche sugli orsi? Bisogna smetterla”, “i decisori sono a Trento, lì devono trovare le soluzioni sulla base di un’analisi seria”, “gli orsi sulle montagne trentine rappresentano un problema”.