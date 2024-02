Meloni in Ucraina: “Questa terra è un pezzo di casa nostra. E la difenderemo in nome della libertà”

“Questa terra è un pezzo della nostra casa e faremo la nostra parte per difenderla”. Sono le prime parole della premier Giorgia Meloni all’aeroporto di Hostomel a nord di Kiev, dove ha preso parte alla cerimonia in ricordo dei soldati ucraini protagonisti della storica battaglia del 24 e il 25 febbraio 2022. Accanto alla premier il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli altri leader internazionali giunti nella capitale per il secondo anniversario dell’aggressione russa. Il luogo scelto per la consegna delle onorificenze ai soldati che resistettero durante la battaglia di Hostomel è particolarmente simbolico. Qui – come ha sottolineata la premier che nel pomeriggio aprirà il primo G7 sotto la presidenza italiana – si tenne la stenua difesa dei soldati ucraini che impedì ai russi di avanzare verso la capitale.

Meloni a Kiev: “Questa terra è un pezzo di casa nostra e la difenderemo”

“Questo posto è un simbolo del fallimento di Mosca e dell’orgoglio ucraino”, ha detto Meloni parlando alla stampa. “Ci ricorda che c’è qualcosa più forte di missili e guerra, l’amore per la terra e la libertà. Sono due anni che si combatte: prima si pensava di occupare metà del territorio ucraino, non è successo, poi l’Ucraina ha liberato una parte dei suoi territori”. Anche Zelensky ha sottolineato la scelta del luogo della cerimonia, “simbolo delle resistenza ucraina e del fallimento di Putin. “Il nostro destino dipende solo da noi – ha aggiunto – possiamo raggiungere il nostro obiettivo che è la pace, la follia russa non regnerà sulla nostra terra”. Durante la cerimonia, prima tappa dell’agenda di Meloni in Ucraina, è stato diffuso un video che ha mostrato alcune immagini della difesa di Hostomel del 24-25 febbraio 2022.

“L’Italia c’è e si vede, il nostro sostegno è massimo”

Meloni ha invitato a non restare vittime di una propaganda “che conosciamo abbastanza bene”. Poi ha confermato il sostegno concreto, tangibile a Kiev. “L’Italia c’è, questo penso che si veda, a maggior ragione adesso come presidente del G7, noi continuiamo a garantire il nostro sostegno. Firmeremo anche le nostre garanzie di sicurezza perché riteniamo che in Ucraina si combatta anche per la nostra libertà ed interesse nazionale”, ha aggiunto. Guardando allo scacchiere internazionale e ai conflitti in corso la premier ha sottolineato che tutti gli scenari di crisi sono figli dell’invasione russa dell’Ucraina. “Quando saltano le regole del diritto internazionale si rischia di trovarci in un mondo nel quale chi è militarmente più forte invade il suo vicino. Nessuno è più al sicuro e non so se ci conviene un mondo del genere”. La posta in gioco è altissima, ha sottolineato anche il presidente ucraino. “Putin deve fallire in tutto, come è successo qua a Hostomel. Solo così la pace vincerà”.

Dopo la cerimonia la premier, la presidente del Consiglio, la presidente della Commissione europea von der Leyen, De Croo, primo ministro del Belgio (che è presidente di turno del Consiglio Ue) e il primo ministro canadese Trudeau si sposteranno a Palazzo Mariinskyi, sede della presidenza ucraina, dove terranno una conferenza stampa congiunta.