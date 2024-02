Meloni al congresso di Forza Italia: a giugno facciamo vincere un’Europa fiera della sua identità

In un video-messaggio al congresso di Forza Italia, che ha inizio oggi al Palazzo dei congressi dell’Eur, la premier Giorgia Meloni ha detto che il voto alle europee è un passaggio decisivo per portare una ventata di aria nuova. “Perché anche se apparteniamo a famiglie politiche diverse gli obiettivi sono comuni, e proprio in Italia noi abbiamo dimostrato come una maggioranza pure composita ma coesa può fare la differenza, e allora anche in Europa possiamo portare il modello italiano”.

“L’Italia è tornata protagonista sulla scena europea – ha aggiunto Meloni – e grazie a questo governo è riuscita a far cambiare idea su tanti dossier, dall’immigrazione alle politiche green. Però le resistenze sono ancora molte”. “La sinistra farà di tutto per impedire una inversione di rotta netta, che è fondamentale e viene chiesta a gran voce dai cittadini, dal mondo produttivo, dalle persone normali che vivono ogni giorno i problemi. Per questo è fondamentale che il centrodestra abbia più forza in Europa”.

Quindi ha elogiato Antonio Tajani per avere raccolto l’eredità di Berlusconi: “C’è chi ha detto e scritto che senza Berlusconi non ci sarebbe stato un futuro per Forza Italia. Però noi sapevamo che era una previsione sbagliata e i fatti lo hanno provato. Antonio e tutta la classe dirigente del partito hanno saputo raccogliere l’eredità politica molto importante, l’eredità politica di Berlusconi e Forza Italia continua ad essere un punto di riferimento per una parte significativa dell’elettorato di centrodestra”.

Tornando infine sul voto europeo, la premier ha affermato che “ogni voto in più al centrodestra è un voto per un’Europa più attenta alle sue imprese, per un’Europa che difende i suoi confini dall’immigrazione irregolare di massa, per un’Europa che non rinnega se stessa ma che al contrario è fiera di ciò che è e della sua identità“.

“Ecco – ha concluso – io sono convinta che grazie al centrodestra italiano, che e’ modello per tanti in Europa, questi valori potranno tornare ad essere vincenti. E sono convinta che continueremo insieme a governare bene questa Nazione, che tanto amiamo e che merita certo di più. Buon lavoro ad Antonio e a tutta la comunità politica di Forza Italia”.