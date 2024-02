Maxxi, si presenta il libro sul 7 ottobre. Rumorosa irruzione dei pro-Palestina: Giubilei filma tutto e gli danno del fascista (video)

Al Maxxi era in programma la presentazione del libro di Fiamma Nierenstein sul 7 ottobre 2023. Edito da Giubilei Regnani, il testo attraverso la ricostruzione dei fatti e le testimonianze dirette di coloro che hanno vissuto il 7 ottobre, disegna uno scenario di quello che è successo prima del cosiddetto “sabato nero” e dopo, per offrire una riflessione sul riaccendersi dell’antisemitismo contemporaneo. In programma gli interventi di Noemi Di Segni Presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Giuliano Ferrara, Paolo Mieli e l’autrice del libro. Francesco Giubilei moderava il dibattito. Il museo era presidiato dalla polizia ma ciò non ha impedito a una quindicina di attivisti pro-Palestina di entrare e improvvisare un sit in di protesta con l’intento di censurare la presentazione di un libro a loro sgradito.

Momenti che hanno fatto rivivere quanto già avvenuto al Salone del Libro di Torino con la contestazione al ministro Eugenia Roccella che non ha potuto presentare il suo libro. “Non hanno occupato la sala in cui era prevista la presentazione – spiega Giubilei – solo perché il presidio delle forze dell’ordine li ha dissuasi. Altrimenti sicuramente avrebbero cercato di impedire il nostro evento culturale. Una vera e propria deriva illiberale portata avanti da chi ha tanta voglia di censura”.