Leoni imbrattati di giallo e rosso dagli animalisti: assalto alla fontana di piazza del Popolo a Roma (video)

Blitz degli animalisti in piazza del Popolo dove, con un cartello con scritto ‘Basta animali nei circhi‘, hanno protestato imbrattando con vernice gialla e rossa la fontana dei leoni. Sul posto i carabinieri. Due attivisti, un uomo e una donna, sono stati portati in caserma. Entrambi saranno denunciati per danneggiamento. Lo scorso 6 gennaio l’Associazione Animalisti Italiani ha protestato all’esterno del Circo Orfei, sempre contro lo sfruttamento degli animali nei circhi. Il 24 novembre scorso si era svolta a Montecitorio un’altra protesta eclatante degli animalisti a Roma, davanti Palazzo Montecitorio sede della Camera dei Deputati. Una ragazza si era cosparsa il corpo di liquido rosso, a simboleggiare il sangue degli animali uccisi, e si era lasciata cadere a terra. Il gruppo di manifestanti, composto principalmente da donne, aveva più volte gridato in coro «Animali liberi» e «Stop sussidi pubblici agli agli allevamenti».

Il video del blitz degli animalisti a piazza del Popolo a Roma