Le 12 Querce, Andrea Augello protagonista alla presentazione del libro di Di Gregorio sulle war room dei candidati

Come si vivono le campagne elettorali dietro le quinte. Parla di questo il nuovo libro di Luigi Di Gregorio War Room. Attori, strutture e processi della politica in campagna permanente (Rubbettino). Una ricognizione adatta agli addetti ai lavori ma anche ai profani sui vari livelli in cui si articola una campagna elettorale che ha al suo centro l’elettore più che il candidato. Un lavoro che miscela costantemente ricerche accademiche in materia di comunicazione politica, marketing politico, scienza politica, sociologia, psicologia cognitiva e neuroscienze, con esperienze, aneddoti e casi vissuti “sul campo”, tanto all’interno di comitati elettorali, quanto all’interno di partiti e istituzioni, sovranazionali, nazionali, regionali e locali. L’obiettivo è duplice: evidenziare come la conoscenza accademica e l’esperienza sul campo siano utili sia a chi studia, sia a chi pratica la politica e sottolineare come le evoluzioni recenti spingano verso un approccio più ”scientifico” e meno “artistico” nella gestione della comunicazione politica.

La prima presentazione del libro ci sarà sabato 24 febbraio a Roma, al Casale dei Cedrati in via Aurelia antica (ore 18,45), organizzata dall’associazione Le 12 Querce in memoria di Tony e Andrea Augello. Di Gregorio ha infatti dedicato il libro proprio al senatore Andrea Augello, scomparso circa un anno fa, con il quale lavorò a stretto contatto per la campagna elettorale che vide l’elezione di Gianni Alemanno a sindaco di Roma nel 2008. E successivamente in un’altra campagna elettorale vincente, quella di Renata Polverini candidata alla guida della Regione Lazio dal Pdl.

Parleranno del libro e delle capacità di Andrea Augello di essere regista dietro le quinte ma con un ruolo fondamentale Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, il senatore del Pd Filippo Sensi, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e l’ex presidente della Regione Lazio Francesco Storace, oggi giornalista di “Libero”.

Di Gregorio, docente di comunicazione politica all’Università della Tuscia, parlerà prendendo spunto dal libro delle differenze tra marketing politico e marketing commerciale. E affronterà inoltre la divaricazione in atto, nelle democrazie contemporanee, tra la politica ipervisibile (in campagna permanente) e la politica invisibile (che opera dietro le quinte, fuori dalla copertura mediatica).

Prima del convegno, che sarà coordinato da Francesca Notargiovanni, prenderà la parola per un saluto agli iscritti la presidente dell’associazione, Flaminia Augello, che traccerà anche un bilancio delle attività svolte.