Laura Boldrini fa gossip come una comare qualunque: “Giorgia Meloni single? Si vocifera che…”

Femminista, ma fino a un certo punto. Una vera femminista non avrebbe fatto gossip sugli amori (presunti) della premier Giorgia Meloni. Invece Boldrini non si tira indietro. Del resto si era specializzata, in passato, nel chiedere conto alla premier di quanto andava dicendo in tv l’ex compagno Andrea Giambruno.

Insomma è una che col pettegolezzo, evidentemente, si trova a suo agio. Tranne poi esplodere in alti lamenti quando il gossip investe lei. E così, sarà anche per il carattere leggero della trasmissione, Boldrini a Un giorno da pecora si è lasciata andare.

Dapprima spiega di essere ancora single. La mia vita personale? “Non è proprio al top, il gatto Gigi Billo è morto e non l’ho sostituito, non me la sono sentita. E poi sono sempre a lavorare alla Camera e nel fine settimana sono sui territori. Insomma, sono sempre single, d’altra parte così quando si coltivano le amicizie…” . Non ha trovato nessuno di interessante negli ultimi tempi? “No, non mi è capitato”. Politicamente mette dei paletti per una possibile conoscenza? “Beh, c’è un limite a tutto. Ho già avuto un marito che non votava c.sinistra…” Almeno questo lo ha in comune con Giorgia Meloni: anche la premier è single. “Non lo so, si vocifera, tante cose si vociferano”.

Chiacchiere, malevolenze, sussurri, indiscrezioni. Non c’è male per una paladina delle donne…