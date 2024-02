La telefonata Meloni-Schlein fa impazzire Conte e scatena Travaglio: “Hanno pigolato…” (video)

ha detto Marco Travaglio sull’approvazione della proposta del Pd di chiedere un cessate il fuoco a Gaza dopo la telefonata tra Meloni e Schlein: “Noi siamo ultimi maggiordomi degli USA… dopo che Biden ha dato dello str**zo a Netanhyahu anche i nostri hanno pigolato qualcosa, mi sembra acqua fresca, ma mi vergognerei del silenzio di prima…”. Ieri, a Giuseppe Conte, era stato escluso, macinando rabbia, anche alla luce del tentativo di sorprendere il Pd consumato il giorno prima nell’incontro con il leader della Cgil Landini. “Mah, non vorrei sminuire l’importanza epocale della telefonata di Elly Schlein alla Meloni, con trentamila morti a Gaza, ben più importanti sono le posizioni che stanno prendendo gli Usa”,a Gaza dopo la telefonata tra Meloni e Schlein: “Noi siamo ultimi maggiordomi degli USA… dopo che Biden ha dato dello str**zo a Netanhyahu anche i nostri hanno pigolato qualcosa, mi sembra acqua fresca, ma mi vergognerei del silenzio di prima…”. Ieri, a La 7, il direttore del Fatto Quotidiano era ospite della Gruber per commentare quella intesa Meloni-Schlein sulla richiesta di cessate il fuoco a Gaza dalla quale il suo referente politico,anche alla luce del tentativo di sorprendere il Pd consumato il giorno prima nell’incontro con il leader della Cgil Landini.

Meloni-Schlein e il grande escluso Conte

Un “tressette a perdere”, quello dei due leader dell’opposizione, chi gioca o non gioca con chi, anche quando di mezzo c’è un tema importante come la guerra in Medio Oriente.