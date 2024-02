“La polizia si meritava di essere sputata addosso”. La gravissima frase della consigliera grillina in Toscana

“Avranno pure preso degli sputi ma io dico che forse se li sono anche meritati”. Parole becere, gravi e ingiustificate, quelle pronunciate ieri, nel corso del Consiglio regionale della Toscana, dall’esponente del M5S Silvia Noferi, nel corso del dibattito sugli scontri tra forze dell’ordine e studenti avvenute la scorsa settimana a Pisa.

L’esponente 5 Stelle, nel suo intervento, dopo aver premesso di aver sempre condannato le cariche e le manganellate contro manifestanti inermi anche quando sono avvenute durante governi precedenti, scivola sugli sputi: “Siamo dovuti arrivare all’esternazione di un presidente della Repubblica che dice una cosa ovvia a un ministro in imbarazzo e a una destra in consiglio regionale che dice siamo dalla parte delle forze dell’ordine. Pure io sono dalla parte di quelle forze dell’ordine professionali che fanno il loro lavoro, ma che lo fanno con coscienza, cercando di valutare le situazioni, non certo prendendo a manganellate dei ragazzini. È facile andare lì col casco e il manganello contro dei ragazzini inermi e disarmati…”.

L’incitamento agli sputi ai danni dei poliziotti

E gli sputi addosso ai poliziotti da parte degli studenti?, le chiedono da destra. Qui la Noferi esagera: “Avranno pure preso degli sputi – obietta la consigliera- ma io dico che forse se li sono anche meritati. Questo è il minimo, perché c’è una bella differenza fra uno sputo e una manganellata, cari ragazzi di destra”. Immediata la reazione da parte del centrodestra, con l’indignazione dei consiglieri di opposizione, fino a quando la Noferi è stata costretta a precisare. “Ho anche degli amici poliziotti che stimo, che lavorano con coscienza, ma non posso assolutamente avallare un comportamento come quello che ho visto di giovani presi a manganellate. Dovete farmi vedere il video dello sputo, perché io non l’ho visto. Aspetto questi video degli sputi per capire”.

“Siamo letteralmente indignati dall’affermazione del consigliere Noferi del Movimento 5 Stelle che, durante il dibattito, sui fatti accaduti a Firenze e Pisa, ha affermato che ‘forse i poliziotti hanno meritato gli sputi dei manifestanti’. E’ una frase vergognosa, gravemente lesiva dell’onorabilità della Polizia di Stato. Noi chiediamo rispetto per le Forze dell’Ordine e non accettiamo che siano offese come ha fatto pubblicamente l’esponente pentastellata”, ha scritto, in una nota, Elena Meini, capogruppo della Lea nel Consiglio regionale della Toscana.