La madre può vedere il corpo di Navalny: mi minacciano di sfregiarlo se non dico sì alla sepoltura segreta (video)

La madre di Alexei Navalny, Lyudmila, ha fatto sapere che le autorità russe le hanno finalmente mostrato il corpo del figlio, morto la settimana scorsa in una colonia penale nell’Artico. La condizione posta, ha dichiarato la donna in un video, è che venga organizzato un funerale segreto, in luogo segreto. “Vogliono portarmi in fondo a un cimitero, a una tomba appena scavata e dirmi: qui c’è tuo figlio. Io non sono d’accordo”, ha detto Lyudmila Navalnaya, denunciando ricatti e minacce. Gli investigatori – ha riferito ancora – le hanno detto che la causa della morte del figlio è “nota”. Secondo il rapporto medico mostrato alla madre, Alexei Navalny è morto per “cause naturali”. E’ quanto riferito su X da Kira Yarmysh, la portavoce dell’oppositore russo.

La mamma di Navalny, Ludmilla Navalnaya denuncia che le autorità vogliono dare sepoltura al figlio in segreto, decidere tempi e modalità, senza dare la possibilità alle persone che tenevano a lui di dargli un ultimo saluto. E denuncia che gli inquirenti hanno iniziato a minacciarla. “Registro questo video perché hanno iniziato a minacciarmi, a guardarmi dritto negli occhi, a dire che infieriranno sul corpo di Alexei se non accetto un funerale segreto”, ha quindi precisato, citando esplicitamente il nome dell’ispettore Ropaev, e spiegando di aver ribadito ai suoi interlocutori di volere che il figlio le sia restituito “immediatamente”.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev in un’intervista con i media di Mosca ironizza intanto sulla vedova di Navalny: “Guardate la faccia sorridente, felice, della vedova di Navalny. C’è la sensazione che lei avesse aspettato questo evento per tutti questi anni per lanciare alla grande la sua vita politica. E lei l’ha già detto. Tutto ciò è molto triste”. La vedova Yulia ha poi commentato su X l’uscita di Medvedev sostenendo che non è il caso di dargli importanza.

”Perché mi state proteggendo da Medevdev, lui non vale niente”, ha scritto. E mentre la portavoce di Navalny Kira Yarmysh ha dichiarato che ”registreranno ogni parola, non ne dimenticheremo nessuna”, Yulia chiede di spostare l’attenzione: ”In modo deliberato vi danno questo idiota in modo che voi possiate sfogarvi con lui”. Ma quello che va fatto, ha sottolineato, è ”scrivete che Putin ha ucciso Alexei. Scrivetelo ogni giorno. Con tutta la forza che è necessaria”.