John Elkann indagato dalla Procura di Torino per irregolarità fiscali: l’esposto partito da Margherita Agnelli

John Elkann risulta tra le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Torino, nell’ambito di un fascicolo su questioni fiscali legate alla famiglia Agnelli. Da quanto riferisce il Sole 24 ore nell’edizione di giovedì 8 febbraio, l’indagine ha preso avvio dopo un esposto presentato nei mesi scorsi da Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli, coinvolta in una querelle familiare sull’eredità della madre Marella Caracciolo.

Eredità Agnelli: indagato John Elkann

Al centro del contendere il patrimonio destinato ai nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann e che la figlia Margherita reclama. A quanto si apprende, proprio da un’esposto presentato da quest’ultima sarebbe stata aperta in procura a Torino un’indagine che avrebbe portato all’acquisizione di documentazione in alcune società fiduciarie delle famiglia Agnelli con l’obiettivo di verificare l’esistenza o meno di irregolarità fiscali. Margherita Agnelli da tempo sostiene che la madre avrebbe trascorso in Italia gran parte del suo tempo nell’ultima parte della vita mentre per gli avvocati dei tre fratelli Elkann la vicenda dovrebbe essere discussa in Svizzera dove Marella aveva la residenza.

La Guardia di Finanza nello studio di un notaio di Torino e in altri uffici

La Guardia di finanza ha acquisito una serie di documenti nello studio di un notaio e in altri uffici. L’indagine si riferisce agli anni fiscali 2018 e 2019 e riguarda il trattamento fiscale del pagamento di un vitalizio che Margherita versava alla madre Marella in base agli accordi del 2004. Risultano iscritti nel registro degli indagati il commercialista torinese Gianluca Ferrero, l’amministratore svizzero Urs Robert Von Gruenigen, incaricato dal tribunale svizzero di amministrare l’eredità di Donna Marella nella contesa e appunto John Elkann, figlio di Margherita de Pahlen che ha presentato l’esposto contro il figlio.