L’Inps: in 11 mesi 844.047 posti di lavoro in più. Foti: “Le politiche del governo Meloni funzionano”

Ancora dati positivi dall’Inps, che anche con l’aggiornamento su novembre, l’ultimo disponibile, conferma il trend di forte crescita dei posti di lavoro che si è registrato nel 2023. Secondo quanto rilevato, infatti, negli undici mesi dello scorso anno c’è stato un saldo positivo di 844.047 contratti, oltre 100mila contratti in più rispetto al mese precedente quando il saldo tra contratti attivati e contratti cessati era stato di +741.938.

I dati Inps sui rapporti di lavoro: da gennaio a novembre 2023 sono 844.047 in più

Più nel dettaglio, dai dati dell’Osservatorio sul precariato emerge che tra gennaio e novembre 2023 sono stati attivati nel complesso 7.649.869 nuovi contratti di lavoro nel settore privato (esclusi i domestici e gli operai agricoli) a fronte di 6.805.822 cessazioni con un saldo positivo di, appunto, 844.047 rapporti di lavoro nel periodo. Si tratta di una performance migliore di quella dello stesso periodo del 2022 quando il saldo è stato di +743.658. Inoltre, negli 11 mesi del 2023 presi in considerazione anche la variazione netta dei rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato è stata positiva per 435.904 unità.

Foti: “I numeri confermano l’efficacia delle politiche economiche del governo”