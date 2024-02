Il selfie con l’elefante finisce male: due turisti in India si salvano, ma rischiano 3 anni di galera (video)

È diventato virale il video giunto dall’India di due turisti in fuga dalla furia di un elefante. I due escursionisti stavano attraversando il Parco Nazionale di Bandipur, nel sud dell’India, quando sono scesi dall’auto per scattare un selfie con l’elefante, sul ciglio della strada. Il filmato è stato registrato il 31 gennaio, ma è finito in circolazione sui social solo nelle ultime ore.

Nel video si vedono i due uomini che corrono lungo la strada mentre una terza persona guida l’auto rossa al loro fianco. Proprio mentre gli escursionisti sembrano correre più velocemente dell’elefante impazzito, uno dei due uoomini inciampa e cade finendo in balia dell’animale che lo calpesta.

L’uomo evita i colpi dell’animale e striscia verso la foresta per scappare mentre l’elefante si volta e corre indietro attraverso la strada verso un’auto in arrivo.

Un turist che ha assistito al terrificante inseguimento mentre viaggiava con la sua famiglia, ha dichiarato al Daily Mail: “A un certo punto, abbiamo pensato che uno degli uomini sarebbe stato calpestato dall’animale. “L’uomo che è caduto è riuscito a scappare miracolosamente mentre l’elefante ha rivoolto la sua attenzione a un veicolo di passaggio proprio mentre era su di lui.

“Abbiamo accelerato perché eravamo molto scioccati.”

Negli ultimi tempi il Dipartimento forestale del Kerala ha inflitto una pesante multa a un turista che era riuscito a scampare per un pelo dopo aver tentato di farsi un selfie con un branco di elefanti.

Secondo i funzionari locali, l’invasione di terreni forestali proibiti è punibile con la reclusione fino a tre anni e una multa fino a 100.000 rupie. Nel frattempo, il Dipartimento forestale del Karnataka ha avviato un’indagine sull’incidente e sono in corso le indagini per identificare i due turisti.