Autovettura investe un cucciolo di elefante: il branco si vendica. Accade in Malesia (video)

Un branco di elefanti selvatici in Malesia ha calpestato un’auto che viaggiava lungo una strada statale dopo che la vettura aveva investito un cucciolo del loro branco. Lo riferisce la Cnn citando fonti delle autorità locali.

La vendetta del branco di elefanti è avvenuta il 25 novembre, a Gerik, nella penisola malese. L’autovettura, una Perodua Axia bianca, era guidata da un uomo di 48 anni, che viaggiava insieme alla moglie 47enne e al figlio di 23 anni.

Secondo la polizia di Gerik, la famiglia di tre persone stava percorrendo un’autostrada dell’isola di Penang, nello stato costiero nord-orientale di Terengganu, quando la vettura si è schiantata contro il cucciolo di elefante. In quel momento piovigginava e c’era nebbia, ha aggiunto la polizia di Gerik, precisanco che l’auto stava “affrontando una curva a sinistra sull’autostrada” quando ha colpito l’elefantino.

“L’auto si è schiantata contro il giovane elefante che stava camminando sulla strada con la mandria”, ha detto Zulkifli Mahmood, sovrintendente capo della polizia del distretto di Gerik. L’elefantino è caduto a terra nell’impatto. “Vedendo questo, gli altri cinque elefanti si precipitarono verso l’auto e iniziarono a calpestarla”.

La mandria ha poi lasciato l’area dopo che il cucciolo “si è rialzato”, ha precisato Mahmood.

Ignote le condizioni del cucciolo di elefante

La polizia di Gerik non ha specificato se i tre membri della famiglia fossero stati all’interno dell’auto durante l’incidente, ma nel comunicato della polizia non sono stati riportati morti o feriti gravi. Le foto fornite mostravano ingenti danni alla parte anteriore e ai lati del veicolo bianco, con le portiere laterali crollate. Anche tutti i finestrini erano rotti.

Le autorità non hanno fornito ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del cucciolo di elefante. Come risultato del rapido sviluppo delle autostrade in Malesia, gli elefanti selvatici in tutta la penisola hanno perso grandi quantità di copertura forestale, costringendo molti ad avventurarsi lungo le strade in cerca di cibo, dicono gli ambientalisti.

Nell’ultimo incidente, la polizia di Gerik ha avvertito gli automobilisti di prestare maggiore attenzione sulle autostrade poiché branchi di elefanti vagano regolarmente nella zona. Lungo molte autostrade, in particolare nel nord del paese, sono affissi anche segnali che avvertono gli automobilisti della traversata degli elefanti, ma si sono verificati ancora incidenti.