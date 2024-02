I trattori sono arrivati a Sanremo. E preparano una protesta simbolica a Roma, in piazza San Giovanni

Sette trattori sono arrivati a Sanremo. La delegazione di giovani agricoltori del movimento Riscatto agricolo è partita ieri sera dal presidio di Melegnano (Milano). “Rinnoviamo la richiesta di contatto urgente con la Direzione della Rai, nonché con il Direttore Artistico e conduttore Amadeus, di un incontro per spiegare meglio i motivi della nostra azione, delle nostre proposte e delle nostre rivendicazioni”, è l’appello arrivato in extremis dagli agricoltori di Riscatto Agricolo, dopo che la Rai ha annunciato che sul palco non saliranno rappresentanti del movimento dei trattori ma che le istanze degli agricoltori saranno enunciate venerdì da Amadeus.

Sarà sempre Riscatto agricolo ad animare la protesta domani a Roma. “Corteo con 4 trattori al centro passando per i punti più belli della città e corteo sul Gra in serata se saremo autorizzati. Il tutto creando il minor disagio possibile al cittadini. Entro sabato attendiamo la convocazione del ministro e della premier Meloni”.

Il portavoce di Riscatto agricolo, il toscano Salvatore Fais, intende avviare un dialogo con il governo e non gradisce le posizioni radicali dell’ex leader dei forconi Calvani. Fais e gli altri portavoce del Coordinamento Nazionale Riscatto Agricolo, Roberto Congia, Andrea Papa e Maurizio Sanigagliesi hanno deciso di annullare la manifestazione ipotizzata domani 9 febbraio a Roma. Porteranno solo una delegazione di 10 trattori in Piazza San Giovanni, come simbolo della protesta.