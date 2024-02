“Fentanyl, potenziale minaccia sociale”: sulla droga degli zombie l’allarme degli operatori del 118 (video)

L’allarme Fentanyl sbarca in Italia. Una circolare del ministero della Salute ad inizio febbraio ha sollevato il problema rispetto a questa sostanza che negli Usa è stata definit “droga dello zombie“, uccide 180 persone al giorno ed è diventata una questione sociale allarmante.

Il dicastero guidato da Orazio Schillaci innalza l’allerta perché l’oppioide sintetico potrebbe diffondersi anche in Italia. Una “potenziale minaccia sociale” in grado di creare una “feroce dipendenza con parametri addirittura fino a 80 volte superiori a quelli determinati dalla cocaina. Minaccia che va intercettata per tempo e radicalmente stroncata, auspichiamo al più presto”. Così il presidente della Società italiana sistema 118 (Sis 118), Mario Balzanelli.

Fentanyl, 80 volte più potente della cocaina

Le forze dell’ordine sono state invitate ad alzare l’attenzione rispetto anche ai furti di farmaci che lo contengono. Ma perché il Fentanyl è così pericoloso? “E’ un oppiode sintetico 100 volte più potete della morfina e 50 volte più dell’eroina come analgesico”, spiega Massimo Clerici, professore ordinario di Psichiatria dell’Università Milano Bicocca e vice presidente della Società italiana di psichiatria (Sip) in un’intervista a ‘Il Messaggero’. “E’ stato introdotto come trattamento per del dolore, solo con prescrizione medica – aggiunge – solitamente in pazienti oncologici allo stadio terminale. Tutt’oggi viene utilizzato anche come anestetico per l’esecuzione di alcune procedure chirurgiche. Ma come per molti oppiacei, una volta conosciuto, ha cominciato a diffondersi sul mercato nero per i suoi effetti psicoattivi, che causano una forte sensazione di euforia, oltre che di ansiolisi”.

Quali son i rischi? “Il problema è che più la sostanza viene consumata e più il nostro corpo sviluppa tolleranza. In questo modo – risponde Clerici – i recettori degli oppiacei, per mantenere gli stessi effetti delle prime volte, richiedono dosi sempre più massicce”.

La droga degli zombie ha fatto più morti delle guerre in Vietnam e Afghanistan

Il Fentanyl spaventa e miete vittime negli Usta. Solo pochi milligrammi di questo potete oppioide sintetico possono dimostrarsi letali. E oggi uccide in un anno più americani di quanti ne siano morti in Vietnam e in Afghanistan. Il Fentanyl è dalle 50 alle 80 volte più potente dell’eroina, e in Usa uccide oltre 180 americani al giorno. Secondo un ricerca condotta dall’Università della California e pubblicata sulla rivista Addiction, la proporzione dei decessi per overdose negli Stati Uniti che coinvolgono sia il Fentanyl che gli stimolanti è aumentata di oltre 50 volte tra il 2010 e il 2021. Un allarme tale che ha portato gli Usa nel luglio dello scorso anno a creare una coalizione internazionale di 90 Paesi per combattere le droghe sintetiche. Il 31 gennaio è arrivato anche l’impegno della Cina per fermare il commercio illegale della sostanza.