Ex Ilva, sì all’amministrazione straordinaria: il Tribunale rigetta il ricorso di Adi. FdI: “Bene così”

“Esprimo viva soddisfazione per la decisione odierna del giudice delegato del Tribunale di Milano di rigettare l’istanza di Acciaierie d’Italia contro l’amministrazione straordinaria che, tra l’altro, è anche finalizzata a garantire una protezione per le aziende e i lavoratori dell’indotto”, ha commentato il senatore di FdI e membro della Commissione Lavoro, Ignazio Zullo, aggiungendo che “questa sentenza dimostra la bontà dell’azione che il governo Meloni e, nello specifico, il ministro Urso stanno portando avanti per garantire l’operatività dell’Ex Ilva, nel rispetto del lavoro, della salute e dell’ambiente. Avanti così”.

Dal governo già predisposto “il giusto percorso” in caso di amministrazione straordinaria

Il ministro Urso ieri, parlando del decreto approvato mercoledì in Cdm a tutela dei creditori e dell’indotto delle aziende strategiche, aveva detto che “abbiamo predisposto il giusto percorso e tutti gli strumenti nel caso in cui non ci fosse altra soluzione che quella dell’amministrazione straordinaria” anche al fine di ”evitare che questo ricada ancora una volta sulle pmi dell’indotto e sui loro lavoratori”. Il provvedimento approvato, ha sottolineato ancora il ministro, ”dà un supporto significativo in questa fase sia ai lavoratori che dovessero ricorrere alla cig, dando a tutti la possibilità di usufruirne, sia alle aziende dell’indotto che, per esempio, dovessero avere la necessità di cedere i propri crediti certificati da istituti bancari”. Era stata approvato, invece, ormai più di due settimane fa il decreto per rafforzare “alcune misure già presenti nell’ordinamento, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, fra cui l’ex Ilva, e prevede garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l’eventuale amministrazione straordinaria”.