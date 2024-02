Eurovision è già polemica, la cantante israeliana Eden Golan rischia la squalifica: il brano è politico

Eden Golan, la popolare cantante scelta per rappresentare Israele all’Eurovision Song Contest 2024 di Malmöa, è a rischio espulsione. Il destino della vincitrice del talent israeliano HaKokhav HaBa, è incerto, ma le polemiche fioccano. Il testo della ballata, October rain, farebbe riferimento all’attacco subito da Hamas il 7 ottobre. Poetico ma ‘troppo politico’ e questo basta per eliminare l’artista. “La vita non è un gioco per codardi / Mentre il tempo passa / Ogni giorno / sto perdendo la testa” sono gli ultimi versi sono sussurrati in inglese per essere compresi dal pubblico. Niente intenti politici, replicano le fonti israeliane, solo l’espressione del “sentimento popolare”.

Eurofestival, Israele a rischio esclusione

Il regolamento del festival musicale vieta qualsiasi dichiarazione politica durante la competizione. Kan, l’emittente televisiva israeliana, ha annunciato che è in corso un dialogo con l’Ebu (l’European Broadcasting Union), gli organizzatori, e che la pop star non sarebbe disposta a far modificare le parole o presentare un altro brano. “La squalifica sarebbe una decisione scandalosa. Il testo esprime i nostri sentimenti in questo momento e non è politica”, è il commento duro di Miki Zohar, ministro della Cultura. Golan dovrebbe cantare la parte finale in ebraico.

Nel mirino il brano di Eden Golan

La canzone dovrebbe essere ufficialmente rivelata in una trasmissione televisiva all’inizio del prossimo mese. Israele ha preso parte all’Eurovision per 50 anni e ha quattro vinto volte, l’ultima nel 2018. Delle parole ce n’è una ripetuta — fiori — che potrebbe essere la più identificabile con un messaggio legato alla guerra. Nel frattempo, alcuni attivisti hanno presentato diverse petizioni per escludere Israele da questa edizione del festival per gli attacchi in corso a Gaza. Ma l’Ebu ha già precisato che il Paese potrà regolarmente essere in gara.

Eden Golan è nata a Kfar Saba, non lontano da Tel Aviv, ed è cresciuta a Mosca dove il padre lavorava. Ha iniziato a esibirsi sul palco fin dall’infanzia come ballerina, poi ha scoperto il canto. La famiglia è tornata a Tel Aviv proprio nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina, anche se la popstar sostiene che non sia stata quella la ragione. Israele ha preso parte all’Eurovision per 50 anni e ha quattro vinto volte, l’ultima nel 2018.