Eurispes, un professore su 10 ha subito violenza dai genitori degli alunni. Il 16% è stato minacciato

Al 16% dei docenti è successo di ricevere in alcune occasioni minacce da parte dei genitori degli alunni. Mentre gli episodi di vera e propria violenza da parte di genitori hanno riguardato almeno 1 docente su 10 (qualche volta 12,8%; spesso 1%, sempre 0,3%). Il dato segnala una vera e propria emergenza, visto che le cronache recenti hanno segnalato tre casi in dieci giorni di presidi e docenti aggrediti: Taranto, Lecce, Reggio Calabria. In generale una situazione simile emerge dalle risposte dei docenti della secondaria di secondo grado dove, in particolare, al 15,2% dei docenti è capitato, almeno una volta, di ricevere minacce da parte dei genitori degli alunni; e al 13% di subire atti di violenza. E’ quanto emerge dal secondo Rapporto nazionale Eurispes su scuola e Università.

Nelle scuole superiori solo il 25,7% dei docenti non ha mai registrato episodi di ostilità da parte dei ragazzi: (al 66,5% è capitato qualche volta e al 7,7% con frequenza); ed è presente, sebbene in maniera sporadica, anche una tendenza all’aggressività (49%). Oltre la metà degli insegnanti delle primarie e medie (54,5%) ha sperimentato, almeno in alcune occasioni, ingerenze dei genitori: soprattutto mettendo bocca nelle scelte relative ai metodi e ai contenuti dell’insegnamento. Quasi la metà (49,1%) si è sentito contestare almeno qualche volta voti/giudizi dai famigliari degli alunni. Per quanto riguarda le misure disciplinari, il 49,8% degli insegnanti non ha mai ricevuto contestazioni.

Ancora: ben un insegnante su 5 ha assistito almeno qualche volta a comportamenti violenti dei bambini/ragazzi ai danni del personale docente; mentre quasi uno su dieci ha ricevuto minacce. Il bullismo si conferma, purtroppo, una condotta deviante decisamente frequente: solo il 18% degli insegnanti non vi ha mai assistito: il 73,9% qualche volta, il 7,7% spesso, lo 0,4% sempre.

Altri aspetti sono stati esplorati dal rapporto. Quasi la metà degli insegnanti riferisce casi di furto nella struttura scolastica: il 41,6% qualche volta, il 2,8% spesso, lo 0,1% sempre. Più frequenti risultano i danneggiamenti, riscontrati qualche volta dal 57,2% dei docenti: spesso dal 3,8%, sempre dallo 0,2%, mai dal 38,8%. Nelle Isole è leggermente superiore alla media la quota di docenti che non ha mai riscontrato episodi di bullismo nella propria esperienza (22,2%, a fronte del 16,1% del Nord-Ovest). Al Sud risultano meno frequenti della media le difficoltà di integrazione degli alunni diversamente abili (il 29,3% dei docenti non ne ha mai sperimentate). Le difficoltà di integrazione degli alunni stranieri sono più evidenti al Nord-Ovest (il 13,2% dei docenti non le ha mai riscontrate), al Nord-Est (16,9%) e al Centro (14,9%) rispetto al dato del Sud e delle Isole (rispettivamente il 28,3% e il 27,4%).