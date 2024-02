Eurallumina, firmato l’addendum per ripartire. Urso: “Detto, fatto. Ci avviamo a chiudere la vertenza”

Nuovo passo avanti per la ripresa produttiva nello stabilimento dell’Eurallumina di Portovesme. È stato sottoscritto l’addendum che stabilisce i termini per rimettere in marcia la fabbrica in Sardegna. Il documento è stato firmato a Roma dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla presidenza della Regione Sardegna, unitamente agli assessorati del Lavoro, dell’Industria e dell’Ambiente, l’Eurallumina, le organizzazioni sindacali e datoriali. Obiettivo dell’addendum: il riavvio degli impianti attraverso la riduzione dei costi produttivi ed energetici.

Eurallumina, firmato l’addendum per ripartire

L’azienda, infatti, intende modificare il suo impianto per poter utilizzare bauxiti provenienti dalla Repubblica di Guinea (estratte dalla Rusal, proprietaria dello stabilimento). Che consentirebbero la riduzione del prezzo complessivo della materia prima. Per ridurre i costi dell’energia, l’Eurallumina presenterà al soggetto gestore una nuova domanda di contratto di sviluppo per il finanziamento dell’investimento sul progetto di ammodernamento e conversione a gas naturale della raffineria. Invitalia si impegna ad effettuare l’istruttoria dell’istanza di Contratto di Sviluppo. In attesa della ripartenza dell’impianto, le parti si sono impegnate a individuare ogni possibile soluzione che possa supportare il reddito dei lavoratori diretti e indiretti. Che sono già in sicurezza perché coperti da ammortizzatori sociali. Infine è stato preso l’impegno a monitorare la realizzazione del progetto di rilancio del sito di Portovesme attraverso incontri trimestrali da svolgersi al Mimit. Il primo è già fissato per il 31 maggio prossimo.

Urso: detto fatto, siamo pronti per ripartire

“Detto, fatto. L’addendum firmato rappresenta un significativo passo in avanti, una tappa fondamentale per avviare a soluzione positiva questa importante vertenza industriale”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sulla firma dell’addendum propedeutico alla ripresa delle attività industriali dell’Eurallumina, da parte del Mimit con la Presidenza della Regione Sardegna. “Il Mimit si riconferma la casa delle imprese e dei lavoratori, il luogo dove il confronto tra la parti può condurre alla risoluzione di crisi talvolta molto complesse e annose” ha aggiunto Urso. Da parte sua, il sottosegretario Fausta Bergamotto ha commentato: “È una bella giornata perché riusciamo a chiudere questo addendum. Per il quale abbiamo lavorato in sinergia con gli altri ministeri, con la regione Sardegna e con tutte le parti coinvolte. Questo risultato è la dimostrazione che le istituzioni hanno un’attenzione massima per la ripresa della produzione di Portovesme”.