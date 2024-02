E’ morto per shock emorragico l’uomo aggredito dai rottweiler: morsi su collo, viso e avambracci

E’ morto per uno shock emorragico Paolo Pasqualini, il 39enne sbranato da tre rottweiler mentre faceva jogging domenica mattina nel bosco di Manziana, vicino Roma. E’ quanto emerso dall’autopsia svolta questa mattina presso il dipartimento di medicina legale dell’Università La Sapienza di Roma come disposto dalla Procura di Civitavecchia. Numerose le ferite mortali riscontrate dai medici legali sul corpo, e in particolare sul collo, sul viso e sugli avambracci nel tentativo del trentanovenne di difendersi dall’aggressione dei tre cani. Un’ulteriore lacerazione è stata riscontrata su una gamba. Nel procedimento, per l’ipotesi di omicidio colposo, sono indagati i due proprietari dei cani.

L’ipotesi di reato con la quale la procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati i due proprietari dei rottweiler è dunque omicidio colposo. L’avviso di garanzia notificato agli ex coniugi, Giovanna Minnelli e Patrizio Pintus, anticipa l’autopsia, prevista venerdì mattina all’istituto di Medicina Legale della Sapienza alla presenza dei periti e dei consulenti delle parti. I due indagati sono difesi dall’avvocato Giancarlo Ascanio, mentre le parti civili, la madre e la sorella della vittima, sono assistite dall’avvocato Giacomo Marini.