È morto Navalny: era in una prigione del circolo polare artico. Il Cremlino: malore dopo una passeggiata

È morto Alexei Navalny. Il dissidente leader dell’opposizione russa, 47 anni, condannato a 19 anni di carcere duro, è deceduto nella colonia penale dove era recluso in isolamento: lo annunciano i media russi, citando il servizio carcerario.

Secondo la versione ufficiale, il più famoso oppositore di Vladimir Putin è morto nella colonia penale n. 3 del distretto autonomo russo di Yamalo-Nenets dopo essersi sentito male dopo una passeggiata. “Il 16 febbraio il detenuto A.A. Navalny si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi subito conoscenza”, si legge in una nota, “immediatamente è arrivato il personale medico dell’istituto ed è stata chiamata un’ambulanza”.”Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, che non hanno dato risultati positivi”, aggiunge il comunicato, “i medici dell’ambulanza hanno dichiarato il decesso del detenuto”.

Morto dopo una passeggiata a -11 gradi

Le cause della morte del dissidente russo Navalny ”saranno accertate dai medici”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov confermando il decesso del dissidente. ”Il ​​Servizio penitenziario federale sta verificando e indagando” sull’accaduto, ha aggiunto Peskov, sottolineando che ”non serve un’indicazione speciale del Cremlino in merito”. Il meteo del Circolo polare artico segna temperature intorno ai -11 gradi, quindi la versione della “passeggiata” in un carcere di massima sicurezza, dove in questo periodo ci sono solo due ore di luce l’anno, appare piuttosto singolare.

Navalny era stato traferito nella colonia penale nell’estremo nord della Russia, a 2.000 chilometri da Mosca, non si avevano più notizie dal 6 dicembre. Si sapeva solo che non era più detenuto nella colonia Ik-6 nella regione di Vladimir. Il 18 dicembre Navalny – condannato a 19 anni di carcere per “estremismo” – non era comparso in collegamento video a un’udienza processuale.

La colonia penale a Kharp, dove le ore di sole sono appena due, è nel cicolo polare Artico e viene ritenuto “il posto più isolato al mondo”. Lo ha sottolineato Leonid Volkov, tra i più stretti alleati dell’oppositore russo. “È quasi impossibile raggiungere questa colonia, è quasi impossibile persino inviare lettere li’”, ha commentato. La regione di Yamalo-Nenetsk, a quasi 2 mila km da Mosca, è nota per gli inverni lunghi e rigidi. La città è vicino a Vorkuta, le cui miniere di carbone erano tra le più dure nel sistema di gulag sovietici.

Navalny era stato trasferito in isolamento per la 27ma volta

Mercoledì Navalny era stato trasferito in cella di isolamento per la 27esima volta dall’inizio della sua detenzione. Avrebbe dovuto passare nella ShiZO 15 giorni, un record anche per il vessatorio sistema penitenziario russo. L’11 era appena terminato un altro periodo di isolamento di dieci giorni. In totale, Navalny ha trascorso 308 giorni in isolamento dall’inizio della sua detenzione, nel gennaio del 2021.