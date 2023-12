Ritrovato Navalny: il dissidente russo traferito nell’Artico, in un posto dove è notte 22 ore al giorno

“Abbiamo trovato Alexey Navalny. Ora è (nella colonia penale) IK-3 nell’insediamento di Kharp”. Scrive così su X la portavoce Kira Yarmysh dopo che da giorni non si avevano notizie di Navalny. “Il suo avvocato lo ha visto oggi – aggiunge – Alexey sta bene”. Di Navalny, ora in questa colonia penale nell’estremo nord della Russia, a 2.000 chilometri da Mosca, non si avevano più notizie dal 6 dicembre. Si sapeva solo che non era più detenuto nella colonia Ik-6 nella regione di Vladimir. Il 18 dicembre Navalny – condannato a 19 anni di carcere per “estremismo” – non era comparso in collegamento video a un’udienza processuale.

Navalny è in una colonia penale praticamente inaccessibile

Kharp, una piccola città di circa 5.000 abitanti, si trova nella Yamalo-Nenetsia, una regione remota della Russia settentrionale. Si trova oltre il Circolo Polare Artico e ospita diverse colonie penali. Alexei Navalny sta scontando una condanna a 19 anni di carcere per “estremismo”. La sua famiglia e i suoi collaboratori non avevano notizie di lui dall’inizio di dicembre. Secondo il verdetto, Navalny, accusato di “estremismo”, deve scontare la sua pena in una colonia a “regime speciale”, una categoria di strutture in cui le condizioni di detenzione sono le più dure e che di solito sono riservate agli ergastolani e ai prigionieri più pericolosi. “Fin dall’inizio è stato chiaro che le autorità volevano isolare Alexei, in particolare prima delle elezioni presidenziali” previste per il marzo 2024, ha commentato Ivan Jdanov, uno dei suoi stretti collaboratori, su X. I trasferimenti da una colonia carceraria all’altra in Russia richiedono spesso diverse settimane di viaggio in treno con scali, e le famiglie dei detenuti rimangono senza notizie durante questo periodo. ibunale nella cittadina di Kovrov, come aveva denunciato lo staff del dissidente, alimentando i timori per le sue sorti.

La sorte riservata al più noto oppositore di Putin

La colonia penale a Kharp, dove le ore di sole sono appena due, è nel cicolo polare Artico e viene ritenuto “il posto più isolato al mondo”. Lo ha sottolineato Leonid Volkov, tra i piu’ stretti alleati dell’oppositore russo. “E’ quasi impossibile raggiungere questa colonia, e’ quasi impossibile persino inviare lettere li'”, ha commentato. La regione di Yamalo-Nenetsk, a quasi 2 mila km da Mosca, e’ nota per gli inverni lunghi e rigidi. La citta’ e’ vicino a Vorkuta, le cui miniere di carbone erano tra le piu’ dure nel sistema di gulag sovietici.