Draghi s’è pentito sulla globalizzazione e parla come Meloni: “Ha indebolito le democrazie”. Il discorso integrale

E’ un Mario Draghi sorprendente quello che ieri, a Washington, ha parlato a lungo dell’economia mondiale mostrandosi molto critico su quella globalizzazione liberal-capitalista di cui, fino a qualche anno fa, era uno dei massimi teorici. L’ex premier italiano, in una conferenza in occasione del conferimento del prestigioso premio alla carriera Paul A. Volcke, ha sottolineato come “contrariamente alle aspettative iniziali, la globalizzazione non solo non è riuscita a diffondere i valori liberali – democrazia e libertà non viaggiano necessariamente insieme a beni e servizi – ma li ha anche indeboliti all’interno dei paesi che ne erano stati i principali sostenitori… L’ordine commerciale mondiale globalizzato è sempre stato vulnerabile a una situazione in cui qualsiasi paese o gruppo di paesi poteva decidere che il rispetto delle regole non sarebbe servito ai propri interessi a breve termine”. Più che attacchi ai sovranismi, Draghi ha puntato su un “sovranismo europeo” per difendersi dai colossi senza regole, come la Cina, che grazie alla globalizzazione hanno avuto facile gioco a schiacciare l’Occidente, soprattutto a causa nel “non sovranismo” energetico e dalla dipendenza dalle fonti esterne all’Europa.

Globalizzazione, le stesse critiche dei sovranisti…

Parole che sembrano in linea con quelle pronunciate dalla stessa Giorgia Meloni qualche mese fa: “Ci sono degli errori che abbiamo fatto nella globalizzazione Avevamo pensato che il libero commercio senza regole avrebbe risolto i nostri problemi, redistribuendo la ricchezza e democratizzando Paesi che sono meno democratici dei nostri: non è successo. E sistemi che erano non democratici sono involuti istituzionalmente. E hanno guadagnato spazio nel mondo. E ora sono più forti e noi più deboli, perché non controlliamo le nostre catene di approvvigionamento”. Ogni riferimento alla Cina non sembra puramente casuale.

“Abbiano discusso molto del tema della sicurezza economica, della resilienza dei nostri sistemi, dell’errore fatto nel credere che la globalizzazione avrebbe risolto tutti i nostri problemi, distribuito la ricchezza, mentre le cose non sono andate così”, aveva detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che concluse la sua partecipazione al summit del G7 a Hiroshima, in Giappone. “I poveri – ha proseguito – sono sempre di più, la ricchezza si è verticalizzata e la classe media sta scomparendo, e i sistemi meno democratici hanno guadagnato spazio nel mondo e si sono involuti sul piano dei diritti”.

Un “manifesto” europeo per un possibile ruolo?

Poi, in quello che è sembrato un manifesto politico legato alle ipotesi – da lui smentite ufficialmente – di un ruolo di primo piano nella prossima Europa post-elettorale, rilanciata dal Financial Times, come opportunità offerta dal passo indietro di Charles Michel, dopo la scelta di candidarsi alle elezioni europee, Draghi ha dettato i punti chiave per una Ue atlantista ma “stand alone”. Esercito europeo, politiche fiscali convergenti, sovranismo continentale originato dall’unione politica di piccoli Stati, tra i punti principali. Ma molto di più si saprà quando Draghi consegnerà il rapporto sulla competitività dell’Ue che l’ex presidente della Bce Mario Draghi sta preparando e che “verrà diffuso dopo le elezioni” europee, “se sono bene informato. E, conoscendo Mario Draghi, credo che sarà molto parco nelle anticipazioni sul rapporto, che consegnerà alle istituzioni europee dopo le elezioni”, ha detto ieri commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, a Bruxelles in conferenza stampa.

Il discorso integrale di Mario Draghi sulla globalizzazione