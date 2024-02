Conte fa l’armocromista, il delirante consiglio a Zelensky: “Usi abiti civili…” (video)

A Giuseppe Conte la vittoria in Sardegna ha dato alla testa e lo ha fatto sprofondare nel ridicolo. Intervenuto a “Di Martedì” per un’intervista sul dossier Ucraina si è lanciato in imbarazzanti consigli al presidente ucraino Zelensky . Cambi look, ha detto l’ex premier usando l’ironia anziché provare a cimentarsi in un’analisi geostrategica seria. “Il modo migliore per aiutare lui e la popolazione ucraina è di dire a Zelensky che qualche volta può anche mettere abiti civili, nonostante il suo sia un Paese in guerra: perché presentarsi sempre in abiti militari secondo me, anche da un punto di vista dell’immagine…”. L’uomo in pochette come un’armocromista qualunque. Poi Travaglio si lamenta che Conte sia uno degli ex premier più sottovalutati della storia…

Conte, imbarazzante armocromista di Zelensky

Il ridicolo e la tristezza, si confondono in questo passaggio postato sui social da Marco Fattorini e poi rimbalzato sul web. Deridere il modo di vestirsi di un leader di un Paese che da oltre una anno sta vivendo una tragedia è molto grave, privo di buon gusto e di buonsenso. Parlare di “immagine” durante una guerra sanguinosa non è accettabile. Da ora in avanti il primo punto d’unione del campo largo sarà forse una consulenza all’armocromista della Schlein? Conte è sprofondato in un numero da circo. E pensare che poco prima, al conduttore che gli riproponeva le immagini del comizio della premier in Sardegna, rivolgeva parole sprezzanti nei confronti della Meloni: “Lei ha un posto libero per una comica introduttiva per il suo programma? A me sembra un atteggiamento inappropriato per un presidente del Consiglio, mi ha colpito molto”. Qui se c’è un “comico” è proprio Conte, capo di un Movimento fondato da un comico e autore egli stesso di una battuta di pessimo gusto.

Conte “suggerisce” abiti civili a Zelensky: il web lo fa nero

“Inqualificabile”, è il commento più riferibile senza essere denunciati sotto il video che sta facendo il giro della Rete. “Se avesse messo abiti civili Conte gli avrebbe rinfacciato di spendere i soldi degli aiuti in abiti…”, commenta un utente che evidentemente conosce bene lo spirito di contraddizione di Giuseppi. “Subdolo”, commentano altri. Il suo travestirsi da “arbiter elegantiae” lo rende bersaglio di beffe inesauribili da ore. Un altro su X a proposito di abbigliamento consiglia un “abito da cameriere. Come quello che si è messo Conte quando ha fatto entrare i russi in casa nostra”. C’è chi denuncia la pochezza umana e politica” dell’esortazione a Zelensky si usare abiti civili. Fa eco un altro commento sagace: “Infatti Putin che veste sempre civile si dimostra aperto al negoziato di pace….”. Sipario. Spettacolo patetico. Conte era giunto in trasmissione per gettare discredito sulla premier e ha finito per affossare se stesso. Affermare che il modo miglior per aiutare un leader che sta guidando il suo popolo in guerra è mutare abito è ultimo delirio di un Conte senza ritegno.