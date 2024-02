Caso Pozzolo, Delmastro querela Renzi: “Basta illazioni, se ha qualcosa da dire vada in Procura”

Scontro a distanza tra Matteo Renzi e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che passa alle carte bollate. L’esponente di Fratelli d’Italia ha querelato il leader di Italia Viva che “mesta nel campo delle illazioni”. A far scattare la denuncia le parole pronunciate dall’ex premier a Biella, a margine della presentazione del suo libro, sul caso Pozzolo. Scatenatissimo contro il governo e il ministro Lollobrigida (definito quaquaraquà), Renzi è tornato sulla vicenda dello sparo di Capodanno.

Caso Pozzolo, Renzi provoca Delmastro

“Deve dire la dire la verità, ci sono dei punti che vanno affrontati”, dice ripetendo la sua ‘tesi’ già esposta pubblicamente più volte. “L’esame sulla pistola dice che l’hanno toccata tre persone. Uno è Pozzolo, uno è il capo scorta e il terzo chi è? Faccio una proposta precisa, che metteremo per iscritto. Il sottosegretario Delmastro e la sindaca Delmastro si devono sottoporre all’esame del Dna per verificare se su quella pistola non ci sono tracce”.

Il sottosegretario querela il leader di Italia Viva

La sfida del leader di Italia Viva non è piaciuta al sottosegretario alla Giustizia. “Io le querele non le annuncio, io le faccio”, dice interpellato dall’AdnKronos, spiegando di aver depositato più di una settimana fa la denuncia. “Riconosco che Renzi abbia titolo di parlare di quaquaraquà, anzi che abbia la laurea honoris causa. Io ho fornito il giorno dopo la mia versione ai giornali precisando che non ero presente, la medesima versione ho fornito alla Procura della Repubblica”. Poi la conclusione: “Chi non è quaquaraquà va in Procura, chi è quaquaraquà malmosta nel campo delle illazioni. Se ha qualcosa da dire, oltre le illazioni, vada in Procura come ho fatto io nei suoi confronti”.