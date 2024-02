Bruxelles, assedio degli agricoltori. Roghi, lanci di bottiglie e una statua abbattuta. La polizia risponde con gli idranti (video)

La protesta degli agricoltori approda a Bruxelles: un migliaio di trattori ha bloccato dalle prime ore della mattina diverse strade della città, quasi cingendo d’assedio il quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario che ha all’ordine del giorno la questione ucraina. Hanno appiccato alcuni roghi con legna e pneumatici.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata da pochi minuti all’Europa Building per il Consiglio europeo straordinario. Sul tavolo, la revisione del bilancio comune che prevede anche il finanziamento di emergenza da 50 miliardi all’Ucraina. Sulla questione degli aiuti a Kiev i leader europei proveranno ad ammorbidire la posizione del premier ungherese Viktor Orban, il quale aveva posto il veto in occasione dell’ultimo Consiglio europeo di dicembre. Ieri notte, in un hotel situato nel cuore di Bruxelles, c’è stata una lunga trattativa tra Meloni e il capo del governo di Budapest che ha incontrato anche il presidente francese Emmanuel Macron.

Sono state ore di tensione quelle che hanno visto gli agricoltori ribellarsi ai diktat Ue: hanno lanciato bottiglie e uova contro la sede del Parlamento europeo all’ingresso principale situato a Place de Luxembourg. Qui la polizia, schierata in tenuta anti-sommossa dietro alle transenne posizionate lungo tutto il perimetro, ha azionato gli idranti. I manifestanti, presenti nelle vie adiacenti all’Eurocamera con centinaia di trattori, hanno fatto esplodere anche numerosi petardi al grido di ‘Senza agricoltori non c’è agricoltura’.

Un migliaio di #trattori intorno alla sede dell’Unione europea: oggi si riunisce il vertice straordinario sull’agricoltura a #Bruxelles. pic.twitter.com/gAvjUyZOSb — Francesca Totolo (@fratotolo2) February 1, 2024

Abbattuta dai manifestanti una delle sculture storiche presenti a Place du Luxembourg, risalente al 1872, davanti alla sede del Parlamento europeo. La statua fa parte del complesso monumentale John Cockerill, in memoria del pioniere dell’industria siderurgica e della ferrovia in Belgio.