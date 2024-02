Bella ciao è di sinistra, il ballo del qua qua è “sovranista”. I commenti di Schlein su Sanremo

Amadeus pensava, cantando Bella ciao, di mettere tutti d’accordo. Si è pure dichiarato convintamente antifascista. Una faticaccia la sua: mantenere il link con l’area progressista senza scontentare quelli dell’altra parte. L’ecumenismo un po’ democristiano lo avrà indotto a pensare che poteva bastare Fiorello (dal Foglio ribattezzato il “Benigni di destra”) per rimettere tutti i tasselli in ordine.

Invece accade che la gag di John Travolta col ballo del qua qua e le scarpe da ginnastica griffate abbia mandato in tilt tutto il disegno. E sono arrivati attacchi da tutte le parti (soprattutto sui social). L’intrinseca leggerezza del balletto non ha toccato gli animi. Anzi, ha offerto lo spunto al quotidiano Domani per attaccare il disastro del Sanremo di TeleMeloni… E figuriamoci i contraccolpi nella redazione del giornale di De Benedetti quando ieri sera si sono udite le note del Va pensiero. “Ama, ci stanno insultando tutti. Se avessimo scippato due anziani fuori dalla posta ci avrebbero insultato di meno… lo scippo è meno grave del ballo del qua qua”, ha chiosato Fiorello.

Amadeus alle prese coi trattori che minacciosi si sono piazzati sul lungomare deve vedersela anche con Elly Schlein, che pure lei si gode il festival e fa il tifo per Fiorella e Big Mama (e ti pareva). Anche lei su John Travolta afferma (al Foglio) che ci ha visto la Caporetto della Rai “militarizzata” dalla destra. E’ troppo complottista immaginare che tutto il casino su Travolta sia solo polverone utile a far dimenticare l’exploit della prima serata del Sanremo “sovranista”? A pensar male, a volte, diceva qualcuno, ci si azzecca. E ora la sinistra, mentre la leader gioca al Fantasanremo, sta col fucile puntato a vedere che farà Ama per il Giorno del Ricordo. Ignazio la Russa gli ha suggerito di far salire sul palco Umberto Smaila, figlio di esuli istriani. Vedremo. Intanto, con nostra grande soddisfazione, Angelina Mango è arrivata prima alla terza serata.