Auto elettriche, Fazzolari replica a Tavares: non esiste solo Stellantis, il governo è al lavoro per tutto il comparto

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, sgombera il campo dai se e dai ma, e intervenendo sul caso Stellantis dopo le dichiarazioni del Ceo Carlo Tavares sulla necessità di sussidi per l’acquisto di auto elettriche, senza i quali risulterebbero a rischio gli stabilimenti del Gruppo in Italia, dichiara con nettezza: «Il governo fin dal suo insediamento sta lavorando per rafforzare tutto il comparto dell’automotive a partire dall’importante filiera che lavora anche per Stellantis, ma non solo, e per cercare di invertire il trend di riduzione della produzione in Italia. I provvedimenti già messi in campo a nostro avviso vanno in questa direzione».

Stellantis, Fazzolari: «Il governo sta lavorando a rafforzare settore automotive»

Eppure nessuna argomentazione sembra placare il ceo del gruppo Stellantis deciso a rilanciare a goni pubblica occasione e dichiarazione, lamentale e richieste più vicine al diktat che all’appello. E i toni dello scontro a distanza tornano ad accendersi e a infiammare il dibattito politico. Ieri, è toccato al ministro delle Imprese Adolfo Urso replicare sul punto alle recriminazioni di Tavares, sottolineando senza girarci troppo intorno che: «Se a dicembre la Volkswagen ha superato nelle vendite in Italia Stellantis. Se i cittadini italiani hanno preferito un’auto prodotta all’estero piuttosto che un’auto prodotta in Italia, a fronte di condizioni di mercato e incentivi simili, il problema non è del governo. È dell’azienda».

Foti: «Un altro frutto avariato lasciato da Pd e M5S»

Nelle scorse ore, poi, lo scontro a distanza ha registrato l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. Il quale, sul punto, ha a sua volta asserito con fermezza: «Il caso Stellantis è un altro frutto avariato lasciato al governo Meloni dal Partito Democratico e dal Movimento 5 stelle. Il centrodestra è impegnato da oggi per rilanciare l’occupazione e la produzione nazionale del settore dell’auto». Infine, sullo scontro a distanza in corso è intervenuto anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani che, a margine dell’incontro La casa dei riformisti nel Milanese, sulla vexata quaestio ha commentato: «La preoccupazione maggiore è la difesa del posto di lavoro e io mi auguro che Stellantis possa continuare a produrre auto in Italia, elettriche o ibride».