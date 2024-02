Antoniozzi: “I vescovi siano tranquilli, il governo Meloni ha a cuore la Calabria e il Sud”

“Ai Vescovi calabresi che si preoccupano legittimamente per la Calabria e per il Sud dico, da cattolico, di non avere paura e che l’arrivo del presidente Meloni venerdì nella nostra regione, preannunciato da Wanda Ferro, è il sigillo di un impegno serio per la Calabria e per tutto il Mezzogiorno”. Lo afferma l’onorevole Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Giorgia Meloni firmerà il primo Patto di coesione con Roberto Occhiuto – aggiunge Antoniozzi – e testimonierà l’interesse del Governo verso la Calabria.

“Il nostro rispetto per la Chiesa calabrese è ovviamente incondizionato – aggiunge Antoniozzi – e saremmo lieti se venerdì fosse presente il Presidente della Conferenza Episcopale, perché è necessario creare sinergie forti sul piano della consistenza progettuale. Come ha ben detto Wanda Ferro, Fratelli d’Italia e il Governo sono impegnati a costruire percorsi omogenei per il Mezzogiorno e hanno una visione unitaria della Nazione. Non dimentichiamo il ruolo essenziale della Chiesa e la sua preziosa testimonianza periferica in realtà difficili e, da cattolici, rivendichiamo con orgoglio i principi cristiani della solidarietà e del perseguimento del benessere sociale.

Quel, “non abbiate paura “ che richiama il messaggio di Cristo risorto e che Papa Giovanni Paolo II uso ‘ come incipit del suo pontificato è per noi una promessa di impegno laico – conclude Antoniozzi – che rivendichiamo fortemente in una regione che ha bisogno della Chiesa e della sua testimonianza per rinascere.